7 Lautan Paling Mengerikan di Dunia, Nomor 1 Tempat Berkumpulnya Jin dari Berbagai Penjuru Bumi

TERDAPAT tujuh lautan paling mengerikan di dunia yang kerap memantik rasa penasaran banyak orang untuk dijelajahi.

Lebih dari 80 persen alam bawah laut belum dijelajahi manusia. Alhasil, tidak ada yang tahu apa yang mungkin ditemukan para petualang jika mereka ingin mencari lebih jauh ke dalam jurang kedalaman samudera.

Namun, ada beberapa 'harta karun' yang bisa ditemukan oleh para penjelajah saat menyelam ke dasar laut. Pasalnya, laut menyimpan kekayaan alam yang melimpah dan memiliki keindahan panorama menawan.

Banyak orang di penjuru dunia menyukai aktivitas rekreasi ke laut. Entah sekadar untuk menikmati pemandangan dan bermain pasir, atau justru untuk menyelam menikmati keindahan bawah laut.

Nah, kali ini Okezone rangkumkan tujuh lautan paling mengerikan di dunia sebagaimana mengutip Bestlifeonline.

1. Segitiga Bermuda

Segitiga Bermuda merupakan sebuah tempat yang mengandung misteri besar, di mana banyak kapal yang hilang secara misterius. Tempat itu membentang di bagian barat Atlantik Utara antara Florida, Puerto Roco, dan Bermuda.

(Foto: The Guardian)

Dikenal dengan sebutan Segitiga Setan, menurut laporan The Sun tempat tersebut telah menelan lebih dari 1.000 jiwa dalam 100 tahun terakhir.

Melansir channel YouTube @jazirahilmu, disebutkan dalam sebuah buku karangan Syaikh Muhammad Isa Dawud, ulama asal Mesir bahwa Segitiga Bermuda merupakan tempat berkumpulnya para jin dari berbagai penjuru dunia. Bisa disebut di sanalah tempat kerajaan jin terbesar dan terkuat di atas bumi. Mengerikan bukan?

2. Segitiga Masalembo

Segitiga Masalembo merupakan segitiga bermuda versi Indonesia. Di daerah ini banyak terjadi kecelakaan pesawat dan kapal.

Beberapa di antaranya ialah kapal laut Senopati Nusantara, KM Sumber Awal, dan KM Teratai Prima, sementara untuk pesawatnya ada Adam Air yang jatuh pada 2007 silam. Segitiga Masalembo ada di antara Laut Jawa, Selat Makassar, dan perairan di sekitar Nusa Tenggara.

(Foto: Facebook/@jangantutuplampu)

3. Segitiga Alaska

Semua orang pasti tahu mengenai kisah segitiga bermuda, tapi kamu mungkin tidak tahu tentang segitiga Alaska. Tempat ini penuh misteri, sebab lima dari 1.000 orang hilang di Alaska. Banyak yang memercayai itu dikarenakan hal mistis dan tersesat di padang gurun Alaska.

4. Great Blue Hole, Dahab

Terbentuk pada akhir zaman es, lubang besar di tengah perairan Belize berwarna biru ini memiliki lebar 300 meter dan kedalaman hingga 124 meter.

Great blue hole terdiri dari formasi batu kapur yang selama bertahun-tahun telah berevolusi menjadi sebuah jurang yang terbentuk di dalam laut. Hanya penyelam ahli yang berani menyelami tempat ini. Di dalam airnya, penyelam akan menemukan stalaktit dan stalagmit dalam berbagai warna, serta banyak gua-gua dalam air.