HOME WOMEN TRAVEL

Terciduk di Bandara, Pria Ini Selundupkan Peluru dalam Popok Bayi

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |22:21 WIB
Terciduk di Bandara, Pria Ini Selundupkan Peluru dalam Popok Bayi
Peluru dalam popok bayi ditemukan dalam tas penumpang di Bandara LaGuardia, New York. (Foto: AP/USA Today)
A
A
A

SEORANG pria ditangkap karena kedapatan menyelundupkan peluru dalam popok bayi di Bandara LaGuardia, New York, Amerika Serikat. Petugas mendeteksi barang berbahaya itu dalam koper penumpang saat melewati pemeriksaan X-ray.

Pria yang tak disebutkan namanya tersebut langsung diciduk petugas Administrasi Keamanan Transportasi (TSA) AS, Rabu 20 Desember 2023, setelah ditemukan popok berisi 17 amunisi kaliber 9mm dalam tas jinjingnya.

TSA dalam pernyataannya menyebutkan bahwa popok tersebut digeledah dari tas jinjing setelah memicu alarm di mesin sinar-X. Pria asal Arkansas sempat mengaku tidak tahu bagaimana popok berisikan peluru itu bisa masuk ke dalam kopernya.

 BACA JUGA:

Tapi kemudian ia menyebutkan bahwa pacarnya mungkin yang memasukkannya ke dalam koper. Polisi menyatakan bahwa peluru yang dibawanya ilegal.

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
