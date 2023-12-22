Jadi Tujuan Favorit Liburan Nataru 2024, Ini 2 Rute Tersibuk di Bandara Soetta

SEPANJANG 2023, Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang melayani dua rute penerbangan tersibuk di dunia, yaitu Jakarta-Singapura yang ada di peringkat 6 dalam Top 10 Busiest Global International Flight Routes of 2023, dan Jakarta-Denpasar di peringkat 10dalam Top 10 Busiest Global Domestic Flight Routes of 2023.

Executive General Manager Bandara Soekarno-Hatta Dwi Ananda Wicaksana mengatakan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta cukup tinggi pada akhir tahun ini. Adapun rute Jakarta-Denpasar dan Jakarta-Singapura juga menjadi rute paling sibuk selama angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024.

Selama 4 hari pelaksanaan angkutan Nataru, atau pada 18 Desember - 21 Desember 2023, jumlah penumpang di rute Jakarta - Denpasar mencapai 101.723 orang dan di rute Jakarta - Singapura sebanyak 60.181 orang.

