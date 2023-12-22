Angela Tanosoedibjo Bocorkan 8 Tren Parekraf 2024, Esport Tourism Masuk List

TAHUN 2023 merupakan titik kebangkitan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia pasca-tsunami. Di tahun ini, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terus mengalami peningkatan signifikan hingga menyentuh angka 9,5 juta.

Hal ini tentunya tidak terlepas dari sederet program pemulihan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mulai dari program desa wisata, peningkatan SDM, hingga program pengembangan wisata berkelanjutan di 5 destinasi super prioritas.

Tak ingin tren positif ini berhenti, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo pun telah menyiapkan program-program lanjutan untuk menyambut tahun 2024 mendatang. Sebagian besar program dirancang mengikuti tren Parekraf yang diprediksi akan booming dan digandrungi wisatawan.

Wamen Angela Tanoesoedibjo menjelaskan terdapat 4 tren di sektor pariwisata yakni, Bleisure, Wellness Experienxe, Deep & Meaningful, dan Set-Jetting. Sementara 4 tren di sektor ekonomi kreatif mencakup Audio-Visual, Mobile Game, Music, dan Kolaborasi.