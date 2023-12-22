Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Orangtuanya Kena COVID-19, Sandiaga Imbau Warga Terapkan Prokes saat Nikmati Libur Nataru

Dimas Andhika Fikri , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |20:52 WIB
Orangtuanya Kena COVID-19, Sandiaga Imbau Warga Terapkan Prokes saat Nikmati Libur Nataru
Menparekraf Sandiaga Uno (Foto: MPI/Dimas Andhika Fikri)
A
A
A

JELANG libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Indonesia justru dihadapkan dengan munculnya varian COVID-19 terbaru JN.1. Pada Selasa 19 Desember 2023 lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan adanya empat kasus varian COVID-19 JN.1 yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Batam.

Isu tersebut ternyata mendapat perhatian khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga bahkan mengungkapkan bahwa saat ini, kedua orangtuanya dinyatakan positif COVID-19 .

 BACA JUGA:

"Setelah melakukan perjalanan beberapa waktu lalu, kedua orangtua saya yang usianya sudah 82 dan 87 tahun dinyatakan COVID-19. Padahal saat masa pandemi mereka tidak pernah kena sama sekali. Sekarang baru kena," ujar Menparekraf Sandiaga Uno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenparekraf, di Jakarta Pusat, Jakarta (22/12/2023).

 Ilustrasi

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement