Orangtuanya Kena COVID-19, Sandiaga Imbau Warga Terapkan Prokes saat Nikmati Libur Nataru

JELANG libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024, Indonesia justru dihadapkan dengan munculnya varian COVID-19 terbaru JN.1. Pada Selasa 19 Desember 2023 lalu, Kementerian Kesehatan melaporkan adanya empat kasus varian COVID-19 JN.1 yang tersebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Batam.

Isu tersebut ternyata mendapat perhatian khusus dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sandiaga bahkan mengungkapkan bahwa saat ini, kedua orangtuanya dinyatakan positif COVID-19 .

"Setelah melakukan perjalanan beberapa waktu lalu, kedua orangtua saya yang usianya sudah 82 dan 87 tahun dinyatakan COVID-19. Padahal saat masa pandemi mereka tidak pernah kena sama sekali. Sekarang baru kena," ujar Menparekraf Sandiaga Uno dalam Jumpa Pers Akhir Tahun Kemenparekraf, di Jakarta Pusat, Jakarta (22/12/2023).