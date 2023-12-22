5 Rekomendasi Cafe Estetik di Pantai Sanur Bali, Viewnya Keren Menunya Menggugah Selera

BALI selalu jadi destinasi yang menyenangkan untuk liburan bersama orang tercinta, seperti keluarga, pasangan, saudara, atau teman. Setiap sudutnya memamerkan keindahan alam yang tak terbatas, memberikan pengalaman istimewa dari satu tempat ke tempat lain.

Salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan di Bali adalah Pantai Sanur yang terkenal dengan keindahan alamnya. Di sana, kamu akan menjumpai cafe-cafe autentik yang menawarkan pemandangan pantai yang memukau.

Berikut Okezone rangkum lima rekomendasi cafe di Pantai Sanur Bali :

1. Moreno

Moreno terletak di Jalan Segara Ayu No.42, Sanur, Bali, menawarkan keindahan alam pantai. Cafe ini memiliki area dalam dan luar ruangan dengan konsep minimalis berwarna putih dan coklat, dilengkapi ornamen pelengkap.