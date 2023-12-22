Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

5 Rekomendasi Cafe Estetik di Pantai Sanur Bali, Viewnya Keren Menunya Menggugah Selera

Talitha Reina Alfira , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |19:25 WIB
5 Rekomendasi Cafe Estetik di Pantai Sanur Bali, Viewnya Keren Menunya Menggugah Selera
Soul on The Beach di Pantai Sanur, Bali. (Foto: Befreetour.com)
A
A
A

BALI selalu jadi destinasi yang menyenangkan untuk liburan bersama orang tercinta, seperti keluarga, pasangan, saudara, atau teman. Setiap sudutnya memamerkan keindahan alam yang tak terbatas, memberikan pengalaman istimewa dari satu tempat ke tempat lain.

Salah satu destinasi yang tidak boleh dilewatkan di Bali adalah Pantai Sanur yang terkenal dengan keindahan alamnya. Di sana, kamu akan menjumpai cafe-cafe autentik yang menawarkan pemandangan pantai yang memukau.

Berikut Okezone rangkum lima rekomendasi cafe di Pantai Sanur Bali :

1. Moreno

Moreno terletak di Jalan Segara Ayu No.42, Sanur, Bali, menawarkan keindahan alam pantai. Cafe ini memiliki area dalam dan luar ruangan dengan konsep minimalis berwarna putih dan coklat, dilengkapi ornamen pelengkap.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176405/bali-j1WT_large.jpg
Bangga! Bali Dinobatkan Jadi Pulau Terbaik Asia 2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/408/3135774/fasilitas_dan_harga_kamar_hotel_tempat_luna_maya_menikah_tarifnya_rp12_juta_per_malam-iu7h_large.jpg
Fasilitas dan Harga Kamar Hotel Tempat Luna Maya Menikah, Tarifnya Rp12 Juta per Malam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/408/3130985/7_tempat_honeymoon_favorit_di_bali_pemandangannya_pantai_hingga_tebing-Rxo3_large.jpg
7 Tempat Honeymoon Favorit di Bali, Pemandangannya Pantai hingga Tebing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/07/549/3128779/harga_tiket_masuk_bali_zoo_destinasi_yang_dikunjungi_jokowi_dan_keluarga_di_momen_liburan_lebaran-e8Pw_large.jpg
Harga Tiket Masuk Bali Zoo, Destinasi yang Dikunjungi Jokowi dan Keluarga di Momen Liburan Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/408/3126602/pariwisata_bali-tudQ_large.jpg
Sinergi Partai Perindo-Pemprov Bali, Wujudkan Pariwisata Berkualitas dan Bermartabat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/406/3070977/hotel_ramah_lingkungan_di_bali-cUG7_large.jpg
Kepincut Indonesia, Pengusaha Asal Kanada Ini Dirikan Hotel Ramah Lingkungan di Bali
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement