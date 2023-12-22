Suka Datangi Negara Konflik, Wanita Ini Dinobatkan sebagai Turis Paling Berani di Dunia

SEORANG wanita bernama Jacqui Kunz dinobatkan sebagai turis paling berani di dunia karena langsung mengunjungi Afghanistan setelah Taliban meruntuhkan pemerintah yang didukung negara Barat. Dia juga mendatangi beberapa negara konflik lain seperti Sudan dan Irak.

Turis asal New York, Amerika Serikat itu diganjar penghargaan Most Intrepid Traveller atau wisatawan paling berani di dunia oleh Nomad Mania. Situs penjelajah global berbasis di Yunani tersebut juga memberikan penghargaan ke beberapa petualang ekstrem lainnya.

Komunitas pelancong ekstrem penuh dengan para penjelajah dunia yang gigih dan ingin melihat seberapa jauh mereka bisa menjelajah, berapa banyak negara yang bisa mereka kunjungi, atau seberapa besar tantangan yang bisa mereka hadapi saat berhasil keluar dari sana.

Di antara mereka yang paling terkenal adalah Harry Mitsidis, yang menduduki peringkat teratas sebagai orang yang paling sering bepergian di dunia. Kemudian Gunnar Garfors, yang telah mengunjungi setiap negara dua kali. Lalu, Jacqui Kunz yang resmi dinobatkan sebagai 'Most Intrepid Traveller' oleh NomadMania.