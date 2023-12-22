Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Suka Datangi Negara Konflik, Wanita Ini Dinobatkan sebagai Turis Paling Berani di Dunia

Narissa Nurulita Pamuji , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |18:37 WIB
Suka Datangi Negara Konflik, Wanita Ini Dinobatkan sebagai Turis Paling Berani di Dunia
Jacqui Kunz (Instagram @jacquikunz)
A
A
A

SEORANG wanita bernama Jacqui Kunz dinobatkan sebagai turis paling berani di dunia karena langsung mengunjungi Afghanistan setelah Taliban meruntuhkan pemerintah yang didukung negara Barat. Dia juga mendatangi beberapa negara konflik lain seperti Sudan dan Irak.

Turis asal New York, Amerika Serikat itu diganjar penghargaan Most Intrepid Traveller atau wisatawan paling berani di dunia oleh Nomad Mania. Situs penjelajah global berbasis di Yunani tersebut juga memberikan penghargaan ke beberapa petualang ekstrem lainnya.

Komunitas pelancong ekstrem penuh dengan para penjelajah dunia yang gigih dan ingin melihat seberapa jauh mereka bisa menjelajah, berapa banyak negara yang bisa mereka kunjungi, atau seberapa besar tantangan yang bisa mereka hadapi saat berhasil keluar dari sana.

Di antara mereka yang paling terkenal adalah Harry Mitsidis, yang menduduki peringkat teratas sebagai orang yang paling sering bepergian di dunia. Kemudian Gunnar Garfors, yang telah mengunjungi setiap negara dua kali. Lalu, Jacqui Kunz yang resmi dinobatkan sebagai 'Most Intrepid Traveller' oleh NomadMania.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement