HOME WOMEN TRAVEL

Jelang Natal Nasional 2023, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Gereja Sapikerep Bromo

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |07:31 WIB
Jelang Natal Nasional 2023, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Tinjau Gereja Sapikerep Bromo
Wamenparekraf RI, Angela Tanoesoedibjo (Foto: Biro Komunikasi Kemenparekraf)
WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf/Kabaparekraf), Angela Tanoesoedibjo secara langsung meninjau Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Sapikerep Bromo yang telah selesai direnovasi.

Sebagai Ketua Pelaksana Acara Natal Nasional 2023, Wamenparekraf Angela memastikan progres renovasi GSJA Sapikerep Bromo berjalan dengan baik.

Juga sarana dan prasarana yang menjadi kebutuhan jemaat untuk beribadah dapat terpenuhi.

Kegiatan aksi sosial renovasi gereja ini adalah bagian dari rangkaian perayaan Natal Nasional 2023 yang akan berlangsung di Gereja Graha Bethany Nginden, Surabaya, pada 27 Desember 2023.

Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo

(Foto: dok. Kemenparekraf)

Setibanya di GSJA Sapikerep Bromo yang berlokasi di Dusun Randu Agung Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu, 20 Desember 2023 Wamenparekraf Angela melihat dengan seksama setiap sudut bangunan gereja yang telah berdiri sejak tahun 1999.

Ada beberapa bagian bangunan gereja yang sudah selesai di renovasi. Di antaranya pintu, plafon dalam, genteng di bagian belakang gereja, dan cat seluruh bangunan gereja.

Kebutuhan akan penampungan air bersih, dapur untuk memasak jika ada perayaan hari besar, mimbar khotbah, kursi jemaat, serta alat-alat musik juga dihadirkan.

Telusuri berita women lainnya
