HOME WOMEN TRAVEL

10 Restoran All You Can Eat untuk Libur Natal dan Tahun Baru di Jakarta Barat

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |13:14 WIB
10 Restoran <i>All You Can Eat</i> untuk Libur Natal dan Tahun Baru di Jakarta Barat
Menu makanan di Restoran Shaburi Shabu Shabu Neo Soho, Jakbar (Foto: Instagram/@dis.food)
RESTORAN All You Can Eat (AYCE) di Jakarta Barat akan dibahas pada artikel kali ini. Anda bisa menemukan beberapa macam resto AYCE mulai dari ala Korea hingga Jepang.

AYCE sendiri merupakan sebuah konsep tempat makan di mana anda dapat memakan semua hidangan yang tersedia dengan membayar satu harga dan biasanya memiliki durasi waktu.

Hidangan yang dapat Anda santap berupa makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup. Nah, bagi anda yang ingin mencoba ke resto ini, berikut 10 restoran All You Can Eat (AYCE) di Jakarta Barat yang jadi favorit banyak orang.

1. Wangja Korean BBQ

Wangja Korean BBQ berlokasi di Jalan Pesanggrahan No. 6A, Meruya, Jakarta Barat. Resto AYCE yang satu ini memiliki konsep self service dengan harga yang cukup ramah dikantong. Paket makanan yang wajib anda coba adalah Premium Beef Packagenya dengan harga mulai dari Rp99.000.

Resto AYCE di Jakbar

(Foto: dok. Atika Nur Fajri)

2. DAEBAK Korean BBQ

Di DAEBAK Korean BBQ, anda akan menemukan empat jenis aneka daging dan beberapa saus. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp29.000an saja per porsi. Untuk paket AYCE, anda cukup merogoh kocek sebesar Rp99.000an saja. Lokasinya berada di Jalan Raya Citra Garden 6, Blok J5A No. 25, Jakarta Barat.

3. Magal Mapogalmegi BBQ

Masih dengan konsep resto AYCE Korea. Magal Mapogalmegi BBQ menyediakan berbagai macam sajian Korea dan tentunya samgyeopsal atau grilled pork belly. Harganya mulai dari Rp199.000 perpaket. Lokasinya ada di Jalan Aries Raya No 3D, Jakarta Barat.

Resto AYCE di Jakbar

(Foto: Magal Mapogalmegi BBQ)

4. Paregu

Paregu berlokasi di Kedoya Centre, Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Resto AYCE yang satu ini selain menyediakan daging-dagingan juga menyediakan beberapa menu kuah-kuahan, seperti tom yum dan shapu-shapu. Harga perpaketnya dibanderol sebesar Rp198.000 an saja per orang.

5. Manse Korean Grill

Manse Korean Grill menyediakan paket AYCE mulai dari Rp99.000an saja. Menu yang ditawarkan pun lengkap dan penuh dengan cita rasa Korea. Lokasinya ada di Jalan Radio Dalam, No. 99C, Jakarta Selatan.

