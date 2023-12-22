5 Kuliner Lezat Khas Wonosobo Wajib Dicoba Seumur Hidup, Kue Sagon hingga Mi Ongklok

DI BALIK sebutannya sebagai 'Kota Seribu Gunung', Wonosobo juga menyimpan daya tarik lainnya, terutama dalam hal kuliner. Wisata kuliner Wonosobo ini sangat tenar karena memiliki cita rasa yang unik.

Mayoritas hidangan kulinernya terkenal dengan kepedasan dan limpahnya kuah. Contohnya adalah mi ongklok, jangan lombok, dan beberapa hidangan khas lain yang berasal dari Wonosobo.

Selain itu, masih banyak pilihan kuliner lain yang sebaiknya dicoba ketika Anda berlibur di Wonosobo, baik itu camilan ringan, hidangan berat, dan es menyegarkan yang dapat memuaskan selera Anda.

Yuk, simak beberapa rekomendasi untuk Anda yang ingin berkuliner di kota Wonosobo!

(Foto: dok. Muhammad Azka)

1. Mi Ongklok Longkrang

Mi ongklok ini merupakan ikon dari Wonosobo karena memiliki kuah kental gurih dan bercita rasa nan lezat. Makanan ini berbahan dasar mie dengan irisan kubis dan daun bawang.

Uniknya, cara perebusan mie ini sebentar sehingga bertekstur kenyal. Mi ongklok menjadi makanan yang harus dicoba jika berlibur ke kota Wonosobo.

Anda dapat mencoba salah satu mi ongklok terkenal, yaitu Mi Ongklok Longkrang di Jalan Pasukan Ronggolawe, Nomor 14, Wonosobo Timur, Wonosobo. Restoran ini buka dari pukul 09.00-22.00 WIB.

(Foto: Cookpad/Nanda)

2. Nasi Megono

Anda wajib mencicipi kuliner khas Wonosobo ini. Nasi megono atau sego megono ini berbahan dasar nasi yang dicampur sayur kol, kacang panjang, bumbu ebi atau rese udang atau ikan teri yang sudah dimasak.

Pengolahan nasi megono sangat mudah, nasi ditanak atau dikukus dalam kondisi tercampur oleh sayuran. Anda dapat menjumpai nasi megono pada warung-warung di Wonosobo. Jangan lupa juga untuk mencicipi tempe kemul khas Wonosobo.

3. Kue Sagon

Makanan ringan khas Wonosobo ini selalu diburu oleh masyarakat lokal dan pengunjung. Camilan ini terbuat dari beras ketan, kelapa diparut, gula pasir, dan ditambahkan sedikit vanili.

Sagon ini dapat Anda temukan di daerah lain, namun sagon Wonosobo memiliki ciri khas tersendiri. Sagon Wonosobo berbentuk lebih besar dan bertekstur empuk.

(Foto: dok. Nurin Hananie)

Pembuatan sagon tentu mudah, adonan ditempatkan dalam cetakan aluminium berbentuk bulat. Lalu, dibakar di atas arang. Lalu, wadah tersebut dibolak-balik agar sagon matang sempurna.

Aroma wangi dan rasa manis gurih khas camilan ini akan membuat Anda ketagihan. Anda dapat temukan camilan ini di dekat Alun-Alun Wonosobo, tepatnya di pinggir jalan raya sekitar Taman Plaza Wonosobo.