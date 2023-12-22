8 Tips Membuat Surat Lamaran Pekerjaan dan CV untuk Lowongan Kerja

JAKARTA - Menyusun surat lamaran pekerjaan dan CV (Curriculum Vitae) yang efektif memerlukan perhatian pada setiap detailnya. Surat lamaran adalah kartu prestasi pertama yang dapat menarik perhatian perekrut atau HRD, sementara CV memberikan gambaran yang komprehensif tentang diri Anda.

Tips-tips berikut dapat membantu Anda menyusun surat lamaran dan CV yang menarik, terutama jika Anda sedang mencari lowongan kerja Surabaya.

Tips Membuat Surat Lamaran Pekerjaan yang Benar dan Efektif

1. Format yang Jelas dan Lengkap

Mulailah dengan menyertakan tanggal dan nama perusahaan yang Anda lamar, hingga menyusun salam pembuka yang ramah dan mengundang minat.

Biodata yang jelas, pengalaman kerja yang relevan, dan lampiran seperti CV, portofolio, serta sertifikat pendukung adalah bagian penting yang tidak boleh terlewatkan.

Keteraturan dan kelengkapan ini mencerminkan kedisiplinan dan keterampilan organisasi yang dihargai dalam lingkungan profesional.

2. Ketepatan Bahasa dan Data