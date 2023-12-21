Dewi Zuhriati Ibunda Fuji Unggah Potret Mendiang Vanessa Angel, Begini Curahan Isi Hatinya

DEWI Zuhriati tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya kepada sang menantu, mendiang Vanessa Angel. Ibunda dari Fujianti Utami Putri itu pun mencurahkan isi hatinya di media sosial, bertepatan dengan tanggal kelahiran dari istri almarhum Febri Andriansyah pada hari ini.

Di media sosial pribadinya, ibunda dari Fuji tersebut mengunggah foto bersama sang menantu, Vanessa Angel. Ada tiga foto yang diunggah, di mana penampilan mendiang Vanessa terlihat cantik berkerudung. Lalu di slide terakhir, mendiang Vanessa mengenakan mukena dan foto bersama sang suami dan ibu mertua.

Dalam unggahannya tersebut, istri dari Haji Faisal itu menyertakan keterangan foto yang cukup panjang.

“Assalamualaikum sayang mama..mama sekarang hanya bisa mengirimkan doa dan membaca kan surat Yasin..semoga anak mama berdua disana selalu bahagaia di surganya Allah dan mama papa serta adek adek kamu insya allah akan membimbing gala seperti impian kalian waktu kalian masih ada dan alhamdulillah impian kalian itu sudah mulai terwujud satu persatu,” tulis Dewi Zuhriati, dikutip okezone.com pada Kamis (21/12/2023).

Dia juga menuliskan kalimat bahwa sang cucu, Gala Sky sudah bisa mengaji.

“Oh iyaa sekarang gala udah bisa ngaji dan berenang loh dirumah seperti impian kalian dulu..sekarang gala pinter mengirimkan doa buat kalian..semoga kalian husnul khotimah dan kekal di surgaNYA Allah aamiin. Kami semua selalu mendoakan dan menyayangi kalian,” tulisnya.