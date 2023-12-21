Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral WNI Curhat, Hamil di Jepang Ternyata Dapat Uang Rp40 Juta

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |05:06 WIB
Viral WNI Curhat, Hamil di Jepang Ternyata Dapat Uang Rp40 Juta
Viral Lahiran di Jepang. (Foto: TikTok)
A
A
A

JEPANG memang tengah mengalami krisis populasi lantaran angka kelahiran yang rendah. TIdak heran, jika pemerintah Jepang pun memberikan insentif bagi para warganya agar mau memiliki anak.

Tapi, ternyata bukan hanya warga Jepang saja loh yang mendapat insentif, tapi juga warga negara asing yang sedang tinggal di sana. Pasalnya, ada WNI yang menyebut telah mendapatkan uang cuti hamil sebesar Rp40 juta serta jatah cuti hamil selama 1 tahun dari pemerintah Jepang jelang melahirkan

Tak tanggung-tanggung, subsidi melahirkan yang ia dapatkan bahkan belum termasuk dengan fasilitas pemeriksaan kehamilan sebelumnya. Ia juga menyebut bahwa ia mendapat jaminan pembiayaan persalinan di rumah sakit sebesar Rp50 juta.

Viral Lahiran di Jepang

Kisah WNI tersebut tampak diunggah ulang di akun Instagram @pembasmi kehaluan reall Dalam unggahan tersebut diceritakan bahwa pengalaman hamil di Jepang ternyata cukup menjanjikan.

Menurutnya, meskipun tidak dianjurkan untuk mengonsumsi susu hamil seperti pada umumnya, ia justru mendapat banyak wejangan ketat dari dokter kandungan untuk menjaga berat badan demi kesehatan ibu dan cabang bayi.

“Di Jepang nggak ada susu hamil Awal2 hamil sering muntah dan gamasuk makanan, udah bilang ke dokternya pun gak disuruh minum susu atau yang lain-lain,” ujar WNI tersebut dalam keterangan video yang diunggah

“Dokternya ketat banget masalah berat badan ibu hamil 1 bulan cuma boleh naik 1 kg Aku pernah 1 bulan naik 2 kg langsung diomelin Disini gaboleh overweight,” lanjutnya

Tidak hanya itu saja, bahkan WNI tersebut mengaku mendapat tunjungan hingga Rp10 juta, dengan rincian Rp5 juta diberikan saat hamil, dan Rp5 juta lagi diberikan pasca-melahirkan. “Baru tahu kalau dapat tunjangan Rp10 juga Rp5 juta dikasih pas lagi hamil, Rp5 juta dikasih setelah lahiran,” ungkapnya lagi.

Topik Artikel :
viral Jepang Viral di Sosmed
