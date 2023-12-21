Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Viral Rombongan TNI Jalan Disemprot Air oleh Bapak-Bapak, Netizen: Manusia Pemberani Se-Indonesia

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |07:08 WIB
Viral Rombongan TNI Jalan Disemprot Air oleh Bapak-Bapak, Netizen: Manusia Pemberani Se-Indonesia
Viral TNI Disemprot Air. (Foto: TikTok)
A
A
A

BARU-BARU ini viral di media sosial rombongan prajurit TNI yang melewati perkampungan disemprot air oleh seorang warga. Kejadian tersebut terjadi di Karangtengah, Kertanegara, Purbalingga, Jawa Tengah

Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok @japra_84, memperlihatkan seorang pria berdiri di pinggir jalan memegang selang Dia menanti rombongan TNI berpakaian lengkap dengan seragam berjalan melewatinya

"Siap salah pak, BRAVO TNI, jangan lupa nge'es teh manis jumbonya yagesya," tulis postingan tersebut.

Viral TNI

Rupanya para TNI itu sedang pelatihan, mereka berjalan ratusan kilometer membawa senjata dan tas di punggungnya. Namun saat asik berjalan, seorang pria menyemprotkan air ke arah rombongan prajurit TNI itu

Alih-alih marah, para prajurit itu justru membuka mulutnya berharap air tersebut bisa diminum Para prajurit itu juga memanfaatkan air tersebut untuk membasahi tubuh mereka yang kepanasan. Beberapa prajurit itu juga terlihat menunjukkan wajah senyum seakan mengucapkan terima kasih kepada pria yang menyemprot air itu

Postingan tersebut viral hingga ditonton lebih dari 207,4 ribu akun Ribuan komentar juga membanjiri postingan tersebut Beberapa netizen yang penasaran dengan alasan pria tersebut semprot air ke arah prajurit TNI.

"Emang nggak marah kah disiram gitu? tanya @mael***

"Bapak ini saya katakan manusia pemberani se Indonesia," sambung @remzi***

"Cuma abang itu yang berani nyemprot TNI," ujar @eko***.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tni viral Viral di Sosmed
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement