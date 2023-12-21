Viral Rombongan TNI Jalan Disemprot Air oleh Bapak-Bapak, Netizen: Manusia Pemberani Se-Indonesia

BARU-BARU ini viral di media sosial rombongan prajurit TNI yang melewati perkampungan disemprot air oleh seorang warga. Kejadian tersebut terjadi di Karangtengah, Kertanegara, Purbalingga, Jawa Tengah

Dalam video yang dibagikan oleh akun TikTok @japra_84, memperlihatkan seorang pria berdiri di pinggir jalan memegang selang Dia menanti rombongan TNI berpakaian lengkap dengan seragam berjalan melewatinya

"Siap salah pak, BRAVO TNI, jangan lupa nge'es teh manis jumbonya yagesya," tulis postingan tersebut.

Rupanya para TNI itu sedang pelatihan, mereka berjalan ratusan kilometer membawa senjata dan tas di punggungnya. Namun saat asik berjalan, seorang pria menyemprotkan air ke arah rombongan prajurit TNI itu

Alih-alih marah, para prajurit itu justru membuka mulutnya berharap air tersebut bisa diminum Para prajurit itu juga memanfaatkan air tersebut untuk membasahi tubuh mereka yang kepanasan. Beberapa prajurit itu juga terlihat menunjukkan wajah senyum seakan mengucapkan terima kasih kepada pria yang menyemprot air itu

Postingan tersebut viral hingga ditonton lebih dari 207,4 ribu akun Ribuan komentar juga membanjiri postingan tersebut Beberapa netizen yang penasaran dengan alasan pria tersebut semprot air ke arah prajurit TNI.

"Emang nggak marah kah disiram gitu? tanya @mael***

"Bapak ini saya katakan manusia pemberani se Indonesia," sambung @remzi***

"Cuma abang itu yang berani nyemprot TNI," ujar @eko***.