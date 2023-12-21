BERIKUT 100 nama bayi laki-laki dengan unsur Sunda lengkap dengan maknyanya. Bagi orang Sunda, memberi nama sang anak dari tanah kelahirannya memang dimaksudkan agar sang anak tidak melupakan tanah kelahirannya.
Nah, ini rekomendasi 100 nama bayi laki-laki unsur Sunda penuh makna yang bisa dijadikan referensi, seperti dilansir dari berbagai sumber:
1. Aa = Kakak laki-laki
2. Aam = Bentuk pendek
3. Ace = Berasal dari kata kasep tampan
4. Ageng = Anak laki-laki Aceng,Ajang
5. Agus = Bagus; lahir di bulan Agustus
6. Ahmad = Terpuji
7. Aceng = Anak laki-laki
8. Aceng = Berasal dari kata kasep tampan
9. Adang = Bentuk lain dari nama Agan juragan,bangsawan
10. Ade = Adik
11. Barna = Berasal dari nama Sobarna penyabar
12. Bayu = Angin
13. Botak = Tidak berambut
14. Cahya = Cahaya
15. Bagja = Berarti Sugema Bahagia Lahir dan batin Subagja
16. Bagong = Bentuk lain dari Cepot Tokoh Wayang:anak tertua Semar
17. Cece = Anak laki-laki
18. Ceceng = Berasal dari kata kasep tampan
19. Cecep = Anak laki-laki
20. Cecep = Berasal dari kata kasep tampan
21. Dadan = Berasal dari kata Adzan panggilan
22. Dadang = Bangsawan, juragan bentuk lain dari nama Adang
23. Dana = Kaya
24. Dani = Baik
25. Dayat = Hidayah
26. Deden = Berasal dari kata Raden bangsawan
27. Dedeng = Berasal dari kata Raden bangsawan
28. Dedi = Pengorbanan
29. Dewata = Dewa-dewi
30. Dewawarman = Gelar untuk raja Salakanagara
31. Ece = Berasal dari kata kasep tampan
32. Edi = Indah
33. Eep = Berasal dari kata kasep tampan
34. Elan = Bentuk kesayangan dari nama yang berakhiran-lan
35. Empep = Berasal dari kata kasep tampan
36. Ence = Berasal dari kata kasep tampan
37. Encep = Anak laki-laki
38. Engkos = Bentuk lain dari nama Engkus
39. Engkus = Berasal dari nama yang berawalan-kus harum
40. Galih = Inti, hati
41. Gandana = Harum
42. Ganjar = Pemberian, hadiah
43. Gembira = Gembira Gumbira
44. Gilang = Cahaya
45. Ginanjar = Pemberian, hadiah
46. Gugum = Berasal dari nama Gumbira gembira
47. Gugun = Berasal dari nama Gunawan orang yang berguna
48. Hendra = Petuah dewa
49. Henhen = Bentuk pendek dari nama Hendra
50. Idang = Diambil dari nama Kidang kijang