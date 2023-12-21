100 Nama Bayi Laki Laki Sunda Penuh Makna

, Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:01 WIB

BERIKUT 100 nama bayi laki-laki dengan unsur Sunda lengkap dengan maknyanya. Bagi orang Sunda, memberi nama sang anak dari tanah kelahirannya memang dimaksudkan agar sang anak tidak melupakan tanah kelahirannya.

Nah, ini rekomendasi 100 nama bayi laki-laki unsur Sunda penuh makna yang bisa dijadikan referensi, seperti dilansir dari berbagai sumber:

1. Aa = Kakak laki-laki

2. Aam = Bentuk pendek

3. Ace = Berasal dari kata kasep tampan

4. Ageng = Anak laki-laki Aceng,Ajang

5. Agus = Bagus; lahir di bulan Agustus

6. Ahmad = Terpuji

7. Aceng = Anak laki-laki

8. Aceng = Berasal dari kata kasep tampan

9. Adang = Bentuk lain dari nama Agan juragan,bangsawan

10. Ade = Adik

11. Barna = Berasal dari nama Sobarna penyabar

12. Bayu = Angin

13. Botak = Tidak berambut

14. Cahya = Cahaya

15. Bagja = Berarti Sugema Bahagia Lahir dan batin Subagja

16. Bagong = Bentuk lain dari Cepot Tokoh Wayang:anak tertua Semar

17. Cece = Anak laki-laki

18. Ceceng = Berasal dari kata kasep tampan

19. Cecep = Anak laki-laki

20. Cecep = Berasal dari kata kasep tampan

21. Dadan = Berasal dari kata Adzan panggilan

22. Dadang = Bangsawan, juragan bentuk lain dari nama Adang

23. Dana = Kaya

24. Dani = Baik

25. Dayat = Hidayah

26. Deden = Berasal dari kata Raden bangsawan

27. Dedeng = Berasal dari kata Raden bangsawan

28. Dedi = Pengorbanan

29. Dewata = Dewa-dewi

30. Dewawarman = Gelar untuk raja Salakanagara

31. Ece = Berasal dari kata kasep tampan

32. Edi = Indah

33. Eep = Berasal dari kata kasep tampan

34. Elan = Bentuk kesayangan dari nama yang berakhiran-lan

35. Empep = Berasal dari kata kasep tampan

36. Ence = Berasal dari kata kasep tampan

37. Encep = Anak laki-laki

38. Engkos = Bentuk lain dari nama Engkus

39. Engkus = Berasal dari nama yang berawalan-kus harum

40. Galih = Inti, hati

41. Gandana = Harum

42. Ganjar = Pemberian, hadiah

43. Gembira = Gembira Gumbira

44. Gilang = Cahaya

45. Ginanjar = Pemberian, hadiah

46. Gugum = Berasal dari nama Gumbira gembira

47. Gugun = Berasal dari nama Gunawan orang yang berguna

48. Hendra = Petuah dewa

49. Henhen = Bentuk pendek dari nama Hendra

50. Idang = Diambil dari nama Kidang kijang