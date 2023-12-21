Biar Nggak Buncit, Ini 5 Olahraga untuk Mengecilkan Perut yang Bisa Dilakukan di Rumah

Tak ingin perut buncit? Yuk, lakukan lima olahraga untuk mengecilkan perut berikut ini. Mudah dan bisa dilakukan di rumah kok.

Perut buncit adalah kondisi yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Lambat-laun, masalah tersebut meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes dan sakit jantung.

Risiko perut buncit lebih rentan dialami oleh pria berusia di atas 40 tahun akibat penurunan kadar hormon testosteron. Kondisi tersebut membuat lemak lebih mudah tersimpan dan menumpuk di area perut.

Lantas, apa saja olahraga untuk mengecilkan perut yang bisa dilakukan di rumah?

Olahraga untuk Mengecilkan Perut

1. Sit Up

Sit up adalah latihan otot yang paling sering dilakukan orang untuk mengecilkan perut. Sit up adalah salah satu latihan penguatan perut yang dapat dilakukan tanpa peralatan apa pun.

Sit up dilakukan dengan cara berbaring telentang, lalu mengangkat tubuh. Sit Up adalah latihan multi otot seperti melatih otot perut, dada, fleksor pinggul, punggung bawah dan leher. Sit up menggunakan berat badan dapat memperkuat dan mengencangkan otot perut.

Selain melatih otot perut, sit up bisa membakar kalori dan menurunkan berat badan secara keseluruhan.

2. Ab Wheel Roller

Ab wheel roller adalah alat olahraga yang memiliki bentuk roda, lengkap dengan pegangan yang berada di kedua sisinya. Fungsi utamanya untuk membentuk beberapa bagian otot tubuh seperti otot perut, pinggang, kaki maupun tangan.

Dengan latihan menggunakan Ab Wheel Roller secara rutin bisa membakar kalori yang ada di perut dan menghilangkan lemak perut yang ada di tubuh Anda.

3. Latihan Dumbbell

Latihan dumbbell merupakan salah satu alat olahraga yang murah, fleksibel dan mudah. Cocok untuk untuk meningkatkan stamina. Selain itu, berlatih dumbbell juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori dan meningkatkan daya tahan otot.

Angkat dumbbell juga elatih otot perut, lengan dan juga kaki. Jika tengah menjalani program penurunan berat badan, memperbanyak latihan dumbbell akan sangat membantu membakar lemak lebih cepat, terutama di bagian perut.