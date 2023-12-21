Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Desember 2023 untuk Libra dan Scorpio

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |03:15 WIB
Ramalan Zodiak 22 Desember 2023 untuk Libra dan Scorpio
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Freepik)
RAMALAN zodiak 22 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Diwarta dari Times of India, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Libra dan Scorpio pada Jumat 22 Desember 2023 prediksi dari ahli astrologi, Samir Jain.

Ramalan Zodiak Libra 22 Desember 2023

Duh! Jumat ini bukan hari penuh hoki untuk para Libra sebab diramalkan hari ini Anda sedang kurang diberkati oleh bulan, makanya ada potensi untuk merasa tidak bahagia dan juga tidak sabar hari ini.

Akhirnya Anda mungkin merasa sulit melakukan tugas dan tidak mampu memenuhi keinginan diri sendiri. Sehingga muncul niat ingin terlepas dari tanggung jawab yang diberikan.

Ramalan Zodiak Scorpio 22 Desember 2023

Sedang begitu diberkati dan disinari energi positif, orang-orang Scorpio bisa merasa lega karena tekanan terkait pekerjaan bisa hilang di hari ini. Begitu pun di sektor keuangan, penghasilan Anda bisa diubah menjadi keuntungan saat ini, salah satunya dengan berinvestasi untuk jangka panjang. Nasib baik juga sedang menaungi kehidupan asmara para Scorpio di hari ini.

(Rizky Pradita Ananda)

      
