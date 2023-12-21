Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 22 Desember 2023 untuk Leo dan Virgo

Pradita Ananda , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |02:00 WIB
Ramalan Zodiak 22 Desember 2023 untuk Leo dan Virgo
Ilustrasi Zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
RAMALAN zodiak 22 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Diwarta dari Times of India, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik zodiak Leo dan Virgo pada Jumat 22 Desember 2023 prediksi dari ahli astrologi, Samir Jain.

Ramalan Zodiak Leo 22 Desember 2023

Hari ini sepertinya para Leo akan mengeluarkan uang untuk membeli beberapa sesuatu yang berhubungan dengan keperluan rumah tangga. Selain itu, Jumat ini juga jadi hari yang sibuk, karena Anda mungkin akan begitu disibukkan dengan pertemuan keluarga atau sosial. Tapi intinya, hari ini adalah hari yang baik secara keseluruhan, karena kesehatan yang prima, pekerjaan pun tetap bisa dinikmati para Leo.

 BACA JUGA:

Ramalan Zodiak Virgo 22 Desember 2023

Hari ini adalah tantangan Anda untuk menghindari kejujuran. Orang-orang Virgo disarankan untuk menghindari perdebatan tentang topik yang tak ada manfaatnya. Jika tidak, mungkin akan terjadi perselisihan termasuk dalam keluarga. Saran ini juga berlaku untuk pasangan ya! Hindari berdebat tak bermanfaat agar tak bertengkar di kemudian hari.

(Rizky Pradita Ananda)

      
