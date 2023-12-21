5 Potret Kebersamaan Ria Ricis dengan Suami, Sebelum Foto Teuku Ryan Dihapus dari Youtube

PASANGAN Ria Ricis dan Teuku Ryan terus jadi buah bibir masyarakat, seiring kabar keretakan rumah tangganya. Pasalnya di tengah isu kedekatan Teuku Ryan bersama artis Celia Thomas karena kedua terlihat jalan bersama di bioskop, Ria Ricis diketahui telah menghilangkan jejak sang suami.

Menghilangkan jejak sang suami di sini maksudnya, Ria Ricis memutuskan untuk menghapus foto-foto Teuku Ryan di kanal Youtube miliknya. Padahal sebelumnya, keduanya selalu terlihat harmonis di depan publik.

Contohnya bisa dilihat dari ulasan lima potret nostalgia kebersamaan Ria Ricis dan Teuku Ryan berikut ini, sebagimana dihimpun dari akun Instagram @teukuryantr, Kamis (21/12/2023)

1. Ziarah berdua: Sebelum keduanya memutuskan menjadi pasangan sehidup semati, terlihat Ria Ricis dan Teuku Ryan berziarah ke makam Almarhum Ricis sebelum hari pernikahan mereka yang digelar pada 12 November 2021.

2. Ngunduh Mantu: Ini momen keduanya pada saat hari bahagia, diunggah langsung di akun Instagram pribadi Teuku Ryan momen gelaran acara ngunduh mantu. Terlihat ekspresi senang Teuku Ryan bisa membawa sang istri dan keluarga pulang ke kampung halaman.