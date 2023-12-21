10 Ucapan Hari Ibu dalam Bahasa Inggris, Indah dan Penuh Makna

Ucapan Hari Ibu dalam Bahasa Inggris, (Foto: Freepik)

HARI Ibu dirayakan setiap tanggal 22 Desember di setiap tahunnya, memang jadi salah satu momen manis yang sangat pas untuk memperingati setiap peran ibu dalam keluarga. Baik untuk suami, anak-anak, maupun lingkungan sosialnya.

Tanggal ini menjadi momen perayaan, memperingati betapa besar cinta, kasih sayang dan pengorbanan ibu sepanjang masa terhadap keluarga dan anak-anaknya.

Nah, sebagai anak jangan sampai melewatkan momen manis perayaan Hari Ibu tahun ini. Tak perlu hadiah yang super mahal atau heboh, menerima ucapan Hari Ibu dengan ucapan manis penuh makna pun sudah sangat berarti bagi ibunda tercinta.

Menghimpun dari berbagai sumber, Kamis (21/12/2023) bagi Anda yang sedang mencari ucapan hari ibu khususnya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya, berikut 10 Ucapan hari ibu dalam Bahasa Inggris yang penuh makna.

1. "I love you and wish you the best Mothers Day!"

(Aku mencintaimu dan berharap yang terbaik untukmu di Hari Ibu!)

2. "Happy Mother’s Day! Thank you for always being the shining example of what I wanted to be like when I grew up!"

(Selamat Hari Ibu! Terima kasih karena selalu menjadi contoh cemerlang dari apa yang aku inginkan ketika aku besar nanti!)

BACA JUGA:

3. "Thank you for being such a pillar to this family. We all love you so much! Happy Mother’s Day!"

(Terima kasih telah menjadi pilar bagi keluarga ini. Kami semua sangat mencintaimu! Selamat Hari Ibu!)