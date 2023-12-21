100 Nama Bayi Perempuan Islami Penuh Doa dan Harapan

, Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |12:13 WIB

SEBANYAK 100 nama bayi perempuan islami yang penuh doa dan harapan. Dengan memberikan nama yang penuh doa dan harapan ini, maka orangtua berharap sang putri dapat tumbuh menjadi seorang yang shalehah serta bermanfaat bagi orangbtua, agama, nusa dan bangsa.

Berikut adalah referensi 100 nama bayi perempuan islami:

-Nama bayi perempuan Islam penuh doa dan harapan A-B:

1. Afiyah : sehat, selamat

2. Aliyah : mulia, agung tertinggi

3. Alawiyah : kedudukan yang tinggi

4. Aiman : keberkahan

5. Amira : sang ratu

6. Agni : kaya

7. Ariqah : berakhlak mulia

8. Akifah : wanita yang beri'tikaf di masjid

9. Adibah : beradab

10. Asilah : halus budi pekerti

11. Amalina : harapan

12. Aqabah : taat terhadap larangan

13. Atiqah : cantik

14. Ally : yang tertinggi dan terbaik

15. Almasah : batu mulia

16. AIshah : sejahtera dan makmur

17. Azighah : yang memancar

18. Azimah : yang berbahagia

19. Azizah : yang mulia

20. Aqidah : golongan utama

21. Afia : kesehatan yang baik

22. Baahirah : cemerlang

23. Bahirah : wanita yang mulia

24. Baitah : rumah yang indah

25. Butsainah : wanita cantik yang berhati mulia

26. Bariah : cantik, menawan

27. Bainah : bukti nyata

28. Barizah : menarik

29. Basyirah : kabar kegembiraan

30. Bahaiyah : wajah yang berseri-seri