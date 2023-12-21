SEBANYAK 100 nama bayi perempuan islami yang penuh doa dan harapan. Dengan memberikan nama yang penuh doa dan harapan ini, maka orangtua berharap sang putri dapat tumbuh menjadi seorang yang shalehah serta bermanfaat bagi orangbtua, agama, nusa dan bangsa.
Berikut adalah referensi 100 nama bayi perempuan islami:
-Nama bayi perempuan Islam penuh doa dan harapan A-B:
1. Afiyah : sehat, selamat
2. Aliyah : mulia, agung tertinggi
3. Alawiyah : kedudukan yang tinggi
4. Aiman : keberkahan
5. Amira : sang ratu
6. Agni : kaya
7. Ariqah : berakhlak mulia
8. Akifah : wanita yang beri'tikaf di masjid
9. Adibah : beradab
10. Asilah : halus budi pekerti
11. Amalina : harapan
12. Aqabah : taat terhadap larangan
13. Atiqah : cantik
14. Ally : yang tertinggi dan terbaik
15. Almasah : batu mulia
16. AIshah : sejahtera dan makmur
17. Azighah : yang memancar
18. Azimah : yang berbahagia
19. Azizah : yang mulia
20. Aqidah : golongan utama
21. Afia : kesehatan yang baik
22. Baahirah : cemerlang
23. Bahirah : wanita yang mulia
24. Baitah : rumah yang indah
25. Butsainah : wanita cantik yang berhati mulia
26. Bariah : cantik, menawan
27. Bainah : bukti nyata
28. Barizah : menarik
29. Basyirah : kabar kegembiraan
30. Bahaiyah : wajah yang berseri-seri