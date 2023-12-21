Sarwendah dan Betrand Peto Debat soal Menu Makanan, Endingnya Malah Begini

Sarwendah dan Betrand Peto Debat soal Menu Makan, Ending Malah Begini, (Foto: Instagram @robinalfian_photography)

Kehidupan Sarwendah dan putra sambungnya, Betrand Peto Putra Onsu alias Onyo, kerap kali menjadi perbincangan netizen. Kedekatan mereka dianggap kurang pantas dan tak seperti layaknya ibu dan anak.

Kali ini, Sarwendah pun menyentil netizen soal komentar miring yang kerap ditujukan kepadanya.

Tapi, bukan lagi soal hubungannya dengan Betrand melainkan kebiasaannya yang dianggap selalu memberikan menu makanan yang sama kepada anak sambungnya itu.

Hal ini bermula saat Sarwendah menanyakan kepada Onyo soal menu makanan yang diinginkannya untuk keesokan hari. Seperti yang biasa dilakukannya, Sarwendah selalu mencatat menu yang diinginkan anak dan suaminya untuk dimasak olehnya.

"Besok mau makan apa?" tanya Sarwendah dikutip dari akun Instagram @sarwendah29, Kamis (21/12/2023).

"Nasi goreng kecap sama tempe orek," jawab Onyo.

Mendengar permintaan putra sambungnya itu, raut wajah Sarwendah mendadak mengernyitkan dahi. Dia langsung membayangkan reaksi netizen saat melihat Onyo lagi-lagi harus makan tempe orek.

"Nanti dibilang 'kok tempe orek terus' aku gimana jawabnya," ucap Sarwendah.