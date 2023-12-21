Siapa Nama Asli Anya Geraldine? Ternyata Sangat Islami

SIAPA nama asli Anya Geraldine? Dalam sebuah wawancara di program Tonight Show pada Desember 2021, dia mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Nur Amalina Hayati. Nama ini tercatat dalam semua dokumen resmi kenegaraannya.

Sementara, nama panggung Anya Geraldine sendiri merupakan pemberian dari sang ayah. Ketika Anya lahir, sang ayah tidak hadir untuk menemani ibunya.

Lantas siapa nama asli Anya Geraldine? Ternyata sangat islami yang dipilih orangtuanya. Oleh karena itu, ibunya memilih nama Nur Amalina Hayati untuk bayinya. Nama ini dipilih karena sang ibu yang sangat religius ingin memberikan nama yang islami untuk anak perempuannya.

“Jadi, mama aku itu religius banget. Dia pilih nama Islami untuk anaknya,” ujarnya.

Di sisi lain, sang ayah ternyata juga telah menyediakan nama "Anya Geraldine" untuk dirinya.

Anya mengungkapkan bahwa neneknya sering memanggilnya dengan nama Anya sejak kecil. Teman-temannya di sekolah juga manggilnya dengan julukan Anya. Namun saat absen, Anya Geraldine tetap dipanggil dengan nama aslinya.

“Dari kecil, nenek juga memanggil aku dengan nama Anya. Di sekolah pun, teman-teman manggil Anya. Tapi kalau absen, tetap dipanggil Nur,” imbuhnya.