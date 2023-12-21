Viral Transformasi Mamang Sunda Jadi Oppa-Oppa karena Pindah ke Korea, Netizen: Pasti Gara-Gara Anginnya

KOREA Selatan memang menjadi destinasi favorit masyarakat Indonesia. Tidak heran, lantaran musik dan film yang masuk ke Indonesia memang membuat orang ingin mampir ke Negeri Ginseng tersebut.

Apalagi, negara tersebut juga terkenal dengan warganya yang ‘good looking’. Dengan drama Korea hingga boyband dan girlband yang memiliki wajah yang glowing, tentu membuat banyak orang ingin mendapatkan penampilan ala orang Korea.

Rupanya, tak hanya warga asli sana, beberapa warga negara asing yang tinggal di sana ternyata ikut-ikutan jadi ‘glowing’ bak artis Korea karena disebut-sebut terkena efek ‘angin Korea’.

Tidak terkecuali beberapa WNI alias warga negara Indonesia yang lama tinggal di sana. Pengalaman ini banyak mereka bagikan melalui sebuah konten di akun media sosial mereka masing-masing.

Salah satunya oleh akun TikTok @yaptra98. TikTokers asal Jawa Barat ini membagikan perbandingan penampilannya sebelum dan setelah ia tinggal di Korea.

Ia tampak membagikan sebuah potret saat dirinya masih tinggal di Indonesai yang tampak belum se-‘glow up’ seperti saat ia sudah tinggal di Korea.

Pasalnya, dalam potret terbarunya, penampilannya justru bak ‘oppa-oppa’ Korea. Tak hanya punya kulit putih nan glowing, namun outfitnya juga tampak modis bak pemain drakor.

Kontennya itu lantas viral dan banyak diunggah ulang oleh beberapa akun media sosial. Salah satunya akun Instagram @ohmeygatt.