HOME WOMEN LIFE

Pekerjaan Apa yang Cocok untuk Shio Anjing? Cek Di Sini!

Kiswondari , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |05:01 WIB
Pekerjaan Apa yang Cocok untuk Shio Anjing? Cek Di Sini!
Shio Anjing. (Foto: Freepik)
PEKERJAAN apa yang cocok untuk Shio Anjing? Cek jawabannya di sini. Shio adalah ramalan astrologi dari budaya Tionghoa, terdapat 12 jenis shio yang dilambagkan dengan jenis hewan yang berbeda.

Melalui shio, kita bisa mengetahui karakter, sifat, jodoh hingga peruntungan. Lantas, bagaimana peruntungan pekerjaan orang dengan Shio Anjing? Berikut adalah jawaban tentang pekerjaan yang cocok untuk Shio Anjing, dikutip dari laman Your Chinese Astrology.

Mengutip laman Your Chinese Astrology, Shio Anjing dinilai pandai melakukan pekerjaan yang biasa namun mulia, dan sederhana namun berharga. Shio Anjing selalu selalu rajin, teliti dan berbakti, melakukan upaya terbaik, dan mendapatkan rasa hormat dan pendapat yang tinggi.

Orang yang lahir di tahun Anjing juga memperlakukan orang lain dengan tulus dan mereka pun diperlakukan dengan baik oleh atasan dan bawahan, meskipun hal ini bukan berarti setiap Shio Anjing bisa mencapai karier yang sukses.

Akan tetapi, karena ketekunan dan kerja keras Shio Anjing, mereka punya lebih banyak peluang untuk sukses. Bahkan saat krisis, para Shio Anjing dapat menanggung kesulitan dengan gigih tanpa mengeluh. Dan ada banyak orang bijak di dunia yang lahir pada tahun Anjing.

Lalu, pekerjaan apa yang cocok untuk Shio Anjing di antaranya: penasihat, pendeta, psikolog, guru, pengacara, hakim, pemimpin industri transportasi, politisi, filsuf, dokter, perawat, penulis, staf medis, aktor, wasit, wartawan, anggota militer, pemimpin di sektor transportasi, dan lainnya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ramalan Shio Shio Anjing Shio
