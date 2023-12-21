Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Label Skincare dan Kecantikan Wajib Penuhi Standar BPOM, Ini Kata MUA Ryan Ogilvy

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |22:38 WIB
Label Skincare dan Kecantikan Wajib Penuhi Standar BPOM, Ini Kata MUA Ryan Ogilvy
Ilustrasi produk kecantikan penuhi standart BPOM. (Foto: Freepik)
A
A
A

SKINCARE yang beredar di pasaran kini ada begitu banyak. Bukan hanya sekedar memberikan tampilan sehat bagi kulit, tapi memenuhi standar BPOM.

Berangkat dari situ pula lah yang membuat hadirnya Sociolla Award 2023. Sebuah penghargaan kecantikan terpercaya di Indonesia. Setidaknya ada 28 kategori nominasi yang melibatkan 54 brand dan 140 produk, termasuk perawatan kulit, makeup, perawatan rambut, perawatan tubuh, dan yang terbaru, parfum.

“Saya selalu antusias atas hal-hal baru yang telah di bawanya, termasuk bagaimana penghargaan ini akan memberikan makna yang kuat bagi para brand dan juga pengguna setia,” kata Claudia Christin selaku Dokter Medis di Jakarta, Kamis (21/12/2023).

Makeup Artis Ryan Ogilvy yang sudah berkecimpung cukup lama di dunia makeup pun sangat mengapresiasi acara ini. Dia merasa bahwa ini adalah penghargaan produk kecantikan yang sangat transparan dan benar-benar bersal dari pengguna asli produk tersebut.

“Menurut saya, acara ini bukan hanya sekedar ajang penghargaan, tetapi sebuah pengakuan penting yang menunjukkan kualitas dan eksistensi brand bagi para beauty enthusiasts. Untuk itu, saya senang sekali produk favorit saya masuk ke dalam nominasi,” ucapnya.

(Endang Oktaviyanti)

      
