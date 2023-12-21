7 Aroma Parfum Kesukaan Nagita Slavina, Sarat Akan Wangi Bunga

NAGITA Slavina dikenal sebagai artis yang kerap berpenampilan menarik dan menjadi inspirasi banyak orang. Memang selain tampilannya, dia pun kerap memedulikan aroma yang keluar dari tubuhnya.

Tidak heran jika beredar video cara memakai parfum ala Nagita yang sempat menjadi sorotan pasalnya, dia terlihat menyemprotkan parfum berulang kali, dengan intensitas yang cukup banyak.

Nagita menyemprotkan parfum itu ke leher, pergelangan tangan, ke baju, kepala, dan tidak lupa tubuh bagian belakang. Ini pun dia lakukan secara berulang kali. Terlepas dari video tersebut, memang ada aroma parfum yang disukai Nagita Slavina.

"Aku tuh lagi suka banget sama wangi yang manis, strong, tapi tetap segar bunga," katanya di kawasan Depok, Jawa Barat, belum lama ini.

Nagita Slavina pun menjelaskan detail notes parfum yang disukai. Di top notes ada orange blossom, bergamot, dan cinnamon. Lalu, middle notes ada jasmine, sweet honey, dan vanilla. Dan pada base notes ada musk.

Pencampuran aroma-aroma itu menghasilkan wewangian yang berkarakter namun tetap ada sentuhan femininnya. "Cocok sama aura aku juga," tambah Nagita Slavina.