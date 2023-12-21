Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Lebam Mendadak Disebabkan Dijilat Setan? Mitos atau Fakta?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |22:00 WIB
Lebam Mendadak Disebabkan Dijilat Setan? Mitos atau Fakta?
Lebam mendadak akibat dijilat setan? (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TIMBULNYA lebam pada area kulit secara mendadak kerap kali membuat masyarakat panik. Bahkan banyak yang menyebut kondisi ini dengan fenomena dijilat setan.

Sebab lebam ini muncul tanpa diduga-duga, dan tidak menimbulkan rasa sakit, sehingga memperkuat keyakinan masyarakat kondisi itu berkaitkan dengan kejadian mistis.

Dokter sekaligus Healthy Educator, dr Nadia Alaydrus menjelaskan biasanya kejadian ini lebih sering dialami oleh kalangan wanita, ketika menjelang atau saat menstruasi tiba. Namun, tidak perlu khawatir karena lebam yang terjadi dapat hilang dengan sendirinya.

“Itu jelas mitos ya, lebam atau memar atau kebiruan kayak tadi itu timbul akibat pecahnya pembuluh darah kecil di permukaan kulit,” kata dr Nadia, dikutip dalam akun TikTok miliknya @nadialaydrus, Kamis, (21/12/2023).

Menurutnya, hal itu terjadi akibat darah yang berada di permukaan bawah kulit berkumpul, sehingga membuat kondisi warnanya kebiruan. Pada wanita, pembuluh darah itu bisa saja melemah menjelang saat menstruasi, akibat perubahan hormonal dan bisa juga disebabkan karena seseorang itu mengalami kekurangan zat besi.

Halaman:
1 2
      
