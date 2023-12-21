Viral Perempuan Ini Miliki Lebih dari 300 Batu Ginjal dalam Tubuhnya, Ini Gejala Awalnya

BELUM lama ini seorang perempuan berusia 20 tahun asal Taiwan bernama Xiao Yu menghebohkan publik. Sebab rumah sakit menemukan adanya lebih dari 300 batu ginjal yang terdapat dalam tubuhnya. Hal ini terjadi lantaran dirinya tidak suka minum air putih dan lebih sering mengonsumsi bubble tea.

Alhasil perempuan nahas ini harus melakukan pengangkatan lebih dari 300 batu ginjal tersebut. Melansir The Straits Time, Kamis (21/12/2023), sebelumnya Xiao Yu sempat mengalami demam serta nyeri yang parah pada punggung bagian bawahnya.

Dirinya di bawa ke Pusat Medis Chi Mei di Kota Tinan dan dirawat di rumah sakit tersebut pada 8 Desember yang lalu. Melihat kondisi Xiao Yu yang kesakitan, pihak rumah sakit lantas melakukan pemindaian ultrasonografi. Dokter unit gawat darurat Pusat Medis Chi Mei mengidentifikasi adanya pembengkakan pada ginjal kanan yang berisi cairan.

Tak hanya itu, sang dokter juga menemukan adanya batu ginjal di dalamnya. Dalam hasil tomografi komputer menunjukkan bahwa batu ginjal tersebut berukuran antara 5 mm hingga 2 cm. Jika dilihat dari hasil tes darah mengindikasikan adanya peningkatan jumlah sel darah putih pada tubuh Xiao Yu.

Lebih lanjut, Xiao Yu juga sempat diberikan antibiotik. Lalu pihak dokter juga telah mengeluarkan cairan yang ada pada ginjalnya serta melakukan operasi invasif untuk mengeluarkan batu ginjal. Terkejutnya, terdapat lebih dari 300 batu ginjal yang berhasil dikeluarkan dari tubuh Xiao Yu yang bentuknya seperti roti kukus kecil.

Beberapa hari setelah operasi tersebut, kondisi Xiao Yu menjadi lebih baik dan stabil, hingga akhirnya dapat dipulangkan setelah dokter terkait melakukan observasi. Menurut dr. Lim Chye Yang, seorang ahli urologi yang menjalankan operasi tersebut, diperkirakan sekitar 9,6 persen populasi di Taiwan kemungkinan akan terkena penyakit batu ginjal sepanjang hidup mereka.