Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Perempuan Ini Miliki Lebih dari 300 Batu Ginjal dalam Tubuhnya, Ini Gejala Awalnya

Devi Pattricia , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |01:05 WIB
Viral Perempuan Ini Miliki Lebih dari 300 Batu Ginjal dalam Tubuhnya, Ini Gejala Awalnya
Batu Ginjal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini seorang perempuan berusia 20 tahun asal Taiwan bernama Xiao Yu menghebohkan publik. Sebab rumah sakit menemukan adanya lebih dari 300 batu ginjal yang terdapat dalam tubuhnya. Hal ini terjadi lantaran dirinya tidak suka minum air putih dan lebih sering mengonsumsi bubble tea.

Alhasil perempuan nahas ini harus melakukan pengangkatan lebih dari 300 batu ginjal tersebut. Melansir The Straits Time, Kamis (21/12/2023), sebelumnya Xiao Yu sempat mengalami demam serta nyeri yang parah pada punggung bagian bawahnya.

Dirinya di bawa ke Pusat Medis Chi Mei di Kota Tinan dan dirawat di rumah sakit tersebut pada 8 Desember yang lalu. Melihat kondisi Xiao Yu yang kesakitan, pihak rumah sakit lantas melakukan pemindaian ultrasonografi. Dokter unit gawat darurat Pusat Medis Chi Mei mengidentifikasi adanya pembengkakan pada ginjal kanan yang berisi cairan.

Batu Ginjal

Tak hanya itu, sang dokter juga menemukan adanya batu ginjal di dalamnya. Dalam hasil tomografi komputer menunjukkan bahwa batu ginjal tersebut berukuran antara 5 mm hingga 2 cm. Jika dilihat dari hasil tes darah mengindikasikan adanya peningkatan jumlah sel darah putih pada tubuh Xiao Yu.

Lebih lanjut, Xiao Yu juga sempat diberikan antibiotik. Lalu pihak dokter juga telah mengeluarkan cairan yang ada pada ginjalnya serta melakukan operasi invasif untuk mengeluarkan batu ginjal. Terkejutnya, terdapat lebih dari 300 batu ginjal yang berhasil dikeluarkan dari tubuh Xiao Yu yang bentuknya seperti roti kukus kecil.

Beberapa hari setelah operasi tersebut, kondisi Xiao Yu menjadi lebih baik dan stabil, hingga akhirnya dapat dipulangkan setelah dokter terkait melakukan observasi. Menurut dr. Lim Chye Yang, seorang ahli urologi yang menjalankan operasi tersebut, diperkirakan sekitar 9,6 persen populasi di Taiwan kemungkinan akan terkena penyakit batu ginjal sepanjang hidup mereka.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078603/bibir_pecah-fOsq_large.jpg
Salah Pilih Produk Lip Balm Bisa Bikin Bibir Semakin Kering, Waspada Sebelum Membelinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078602/makan_malam-xJa1_large.jpg
Menu Makan Malam Dapat Pengaruhi Kualitas Tidur Seseorang, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078601/bayi-7bVP_large.jpg
Jangan Kenakan Sarung Tangan pada Bayi, Bisa Hambat Perkembangan Otak dan Emosi si Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/25/487/3078600/keputihan-2SM3_large.jpg
Kebiasaan yang Sebabkan Keputihan, Kaum Hawa Wajib Waspada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078234/buang_air-X0iN_large.jpg
Kerap BAB Sehabis Makan, Berbahaya bagi Kesehatan? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/487/3078231/pilek-3OT9_large.jpg
Menggunakan AC Bikin Bayi Mudah Pilek? Ini Penjelasannya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement