Resep Sarapan untuk Penderita Covid-19, Praktis Dibuat

, Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:05 WIB

RESEP sarapan untuk pendrita Covid-19 bisa Anda jadikan refrensi untuk keluarga yang sedang terkena. Pasalnya, ketika terinfeksi virus, tubuh rentan kehilangan nafsu makan.

Selama proses pemulihan, sebaiknya menghindari makanan yang mengandung lemak berlebihan. Maka dari itu, Anda memerlukan nutrisi yang baik dan sehat untuk tubuh.

BACA JUGA: Resep Batagor Ikan Lezat dan Bergizi ala Chef Devina Hermawan

Anda pun disarankan memilih jenis asupan seperti buah-buahan, sayuran, telur, susu, daging, ikan, dan biji-bijian.

Dilansir dari HMC Centre, Kamis (21/12/2023), berikut resep sarapan untuk penderita Covid-19.

1. Telur Orak-Arik dengan Sayuran

Telur merupakan sumber protein yang baik bagi tubuh dan mengandung rendah kalori. Selain itu, mengonsumsi beberapa sayuran membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan serat.

Bahan:

1 butir telur

1 buah jamur kancing, iris

½ buah tomat merah, iris

¼ bawang bombai, iris

Garam atau merica secukupnya

½ sdm minyak zaitun

Cara membuat:

1. Siapkan wadah, masukkan telur, sedikit garam dan merica. Kocok rata.

2. Panaskan wajan dengan api sedang, lalu tambahkan minyak zaitun

3. Tuang sayuran yang sudah dipotong ke dalam wajan. Tumis hingga sayuran lunak

4. Tuang telur ke dalam wajan. Aduk dengan spatula sampai telur mulai mengendap

5. Jika sudah matang, angkat dan telur orak-arik siap dinikmati.

2. Yogurt dan Salad Buah

Yogurt menjadi protein yang baik dikonsumsi saat sarapan. Selain sebagai pengganti nasi, tetapi bisa membantu mengendalikan berat badan. Buah-buahan segar menambah serat, vitamin dan mineral penting untuk tubuh.

Bahan:

4 buah kiwi

200 gram anggur

½ buah melon

8 sdm yogurt tawar

Sejumput jahe giling (opsional)

Cara membuat:

1. Buah kiwi dikupas dan diiris

2. Anggur dibelah menjadi dua bagian

3. Buang biji melon dan potong menjadi beberapa bagian

4. Campurkan semua buah kiwi, anggur dan melon ke dalam mangkuk berukuran besar

5. Campurkan yogurt dan jahe rendah lemak (jika menggunakan)

6. Tuang yogurt ke dalam campuran buah. Aduk rata dan sajikan.