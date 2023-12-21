Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

4 Makanan Ini Bisa Bantu Tingkatkan Kinerja Otak

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |23:00 WIB
4 Makanan Ini Bisa Bantu Tingkatkan Kinerja Otak
Makanan yang meningkatkan kemampuan otak manusia. (Foto: Freepik.com)
SEBAGAI pusat kendali tubuh, otak bertugas menjaga detak jantung dan pernapasan paru-paru serta memungkinkan seseorang bergerak, merasakan, dan berpikir.

Mengonsumsi makanan tertentu dapat membantu menjaga otak dalam kondisi bekerja maksimal. Lantas apa sajakah makanan itu? Merangkum dari Healthline, Kamis (21/12/2023) berikut lima makanan yang mendukung fungsi otak agar tetap sehat.

1. Lemak Ikan

Sekitar 60 persen otak Anda terbuat dari lemak, dan lebih dari separuh lemak tersebut terdiri dari asam lemak omega-3. Otak menggunakan omega-3 untuk membangun sel-sel otak dan saraf, dan lemak ini penting untuk pembelajaran dan memori.

Omega-3 dapat memperlambat penurunan mental terkait usia dan membantu mencegah penyakit Alzheimer. Di sisi lain, kekurangan omega-3 dikaitkan dengan gangguan kognitif dan depresi.

Otak Manusia

2. Blueberry

Blueberry memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk beberapa manfaat khusus untuk otak. Blueberry dan buah beri berwarna gelap lainnya menghasilkan antosianin, sekelompok senyawa tanaman dengan efek anti-inflamasi dan antioksidan.

Antioksidan bertindak melawan stres oksidatif dan peradangan, yang dapat menyebabkan penuaan otak dan penyakit neurodegeneratif. Beberapa antioksidan dalam blueberry ditemukan terakumulasi di otak dan membantu meningkatkan komunikasi antar sel otak.

3. Kunyit

Kurkumin, bahan aktif dalam kunyit, terbukti mampu melewati sawar darah otak, artinya bisa langsung masuk ke otak.

Ini adalah senyawa antioksidan dan anti-inflamasi kuat yang dapat memberikan manfaat seperti, Mungkin bermanfaat bagi daya ingat: Kurkumin dapat membantu meningkatkan daya ingat pada penderita Alzheimer. Ini juga dapat membantu membersihkan plak amiloid yang terjadi pada penyakit Alzheimer.

Halaman:
1 2
      
