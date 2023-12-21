Baim Wong Sebut Kiano Sakit karena Bakteri, Audy Item: GSW Sayang

Baim Wong sebut Kiano sakit karena bakteri. (Foto: Instagram)

KIANO Tiger Wong kini tengah terbaring sakit. Sebagai ayah, Baim Wong merasa kasihan sekaligus merasa bersalah pada anak pertamanya itu.

Melalui akun Instagram-nya, suami Paula Verhoeven ini mengungkapan penyebab sang putra sakit.

"Adek2 jgn kebanyakan makan es krim, coklat, sama permen ya. Nanti sakit kaya Kiano. Papahnya jg salah, suka kasih trus. Muntah sampe 9X, kata dokter kena bakteri," tulis Baim Wong dalam keterangan foto, dikutip pada Jumat (21/12/2023).

Atas kejadian itu, Baim yang berada di Malang pun segera pulang ke Jakarta karena merasa khawatir dengan kondisi anaknya.

Sambil memosting beberapa foto yang menunjukkan lengan kiri Kiano terpasang cairan infus, Baim juga memperlihatkan e-tiket penerbangan pesawatnya yang dia lakukan demi merawat buah hatinya.

“Langsung pulang Jakarta,” tulis Baim.