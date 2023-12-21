Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan untuk Perempuan Secara Gratis

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |11:49 WIB
MNC Peduli Gelar Pemeriksaan Kesehatan untuk Perempuan Secara Gratis
MNC Peduli lakukan screening kesehatan untuk perempuan gratis. (Foto: MPI/ Selvianus Kopong)
A
A
A

KEPALA Suku Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, dr. Risma Sari mengapresiasi program MNC Peduli terkait pemeriksaan kesehatan untuk perempuan secara gratis digelar di iNews Tower, Lantai 3 Kebon Sirih Jakpus, Kamis (21/12/2023).

Dia menjabarkan pemeriksaan screening itu meliputi beberapa pemeriksaan mulai dari penyakit TB hingga screening jiwa berkaitan dengan kewanitaan.

"Pemeriksaan screening kepada pengawai di MNC ini terdaftar sekitar 127 orang, pemeriksaan screening meliputi beberapa penyakit, ada TBC, penyakit tidak menular terus screening jiwa terkait dengan kewanitaan," ujar Risma Sari kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

Selain melakukan screening, Risma menekankan program pemeriksaan kesehatan semestinya terus digalakan. Bukan hanya bagi pekerja, melainkan kepada masyarakat umum berusia remaja hingga usia lanjut.

MNC Peduli

"Artinya screening HCA Serviks dan HCA payudara ini sangat penting untuk seluruh pengawai bukan hanya pengawai, tetapi seluruh masyarakat sudah dewasa mulai dari 15 tahun sampai usia lanjut," kata Risma.

Lebih lanjut, Risma menerangkan bahwa adanya program pemeriksaan kesehatan bagi pekerja, tentunya mendukung gerakan pekerja perempuan sehat produktif. Menurutnya, kesehatan wanita sangat tinggi bakal menunjang kinerja bagi pekerja perempuan.

Untuk selalu survive ditengah tekanan didalam dunia pekerjaan maupun kehidupan pribadinya.

"Saat ini sudah berlangsung dan alhamdulillah mau membuat para pekerjanya selalu sehat dan kami berharap MNC punya gerakan pekerja perempuan sehat produktif," jelasnya.

