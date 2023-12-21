Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

BPOM Setujui Rimegepant, Obat Migrain Akut untuk Pasien Dewasa

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |17:00 WIB
BPOM Setujui Rimegepant, Obat Migrain Akut untuk Pasien Dewasa
Rimegepant obat migrain. (Ilustrasi: Freepik.com)
BADAN Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini telah menyetujui Rimegepant sebagai pengobatan dan pencegahan terapi migrain akut pada orang dewasa. Obat ini diberikan bagi seseorang yang mengalami setidaknya empat serangan migrain per bulan.

Menurut keterangan resmi Pfizer, Kamis (21/12/2023) Bekerja sebagai penghambat reseptor Calcitonin Gene-related Peptide (CGRP) membuat Rimegepant membantu pasien dalam mencapai target pengobatan yang berkaitan dengan pengobatan migrain akut dan preventif. Sehingga pada penderita dapat lebih mengontrol penyakitnya.

Hasil dari studi menunjukkan bahwa dosis tunggal pada Rimegepant memiliki persentase bebas dari rasa nyeri dan gejala migrain paling mengganggu yang lebih unggul dalam dua jam, jika dibandingkan dengan plasebo.

Obat migrain

Bahkan penelitian lain menunjukkan Rimegepant yang diberikan berselang sehari, memberikan pengurangan signifikan pada rerata jumlah hari migrain per bulan di minggu 9-12 dari periode 12 minggu saat konsumsi, jika dibandingkan dengan plasebo.

Dengan memiliki formulasi tablet cepat larut, Rimegepant dapat dikonsumsi tanpa air atau bahkan tanpa cairan. Sehingga membuat tablet tersebut akan larut di dalam mulut dengan meletakkannya di atas atau di bawah lidah.

Saat ini, sudah lebih dari 44 juta penderita migrain di Indonesia dan migrain merupakan salah satu penyebab utama kecacatan di seluruh dunia. Tidak hanya menyerang pria, tetapi migrain lebih sering tiga sampai empat kali lebih sering menyerang wanita.

