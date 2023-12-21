Kemenkes Sediakan 20 Ribu Dosis Vaksin Covid-19, Begini Cara Mendapatkannya

STAF Teknis Komunikasi Transformasi Kesehatan Kemenkes RI, Ngabila Salama menjelaskan akan ada 20 ribu dosis vaksin Covid-19 yang menyusul untuk ditambahkan dari Kemenkes RI. Adapun merk vaksin yang digunakan adalah Inavac yaitu vaksin lokal buatan dalam negeri.

Vaksin Inavac berisikan kandungan seperti Inactivated virus seperti Sinovac, membuat vaksin ini juga aman dan halal untuk digunakan. Tidak lupa, Ngabila pun memberikan rincian jarak antar vaksin yang digunakan tiap dosisnya.

“Ingat jarak minimal vaksinasi antardosis. Dosis satu ke dua jarak satu bulan, dosis dua ke tiga jarak tiga bulan, dosis tiga ke empat jarak enam bulan, dan dosis empat ke lima jarak enam bulan,” kata Ngabila, dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu 20 Desember 2023.

Menurutnya, hal ini sesuai dengan SE Kemenkes RI yang dikeluarkan pada 15 Desember 2023 yaitu semua yang berusia 18 tahun, jika sudah berjarak enam bulan atau lebih dari vaksinasi terakhir, bisa mendapatkan vaksinasi tambahan satu kali lagi.