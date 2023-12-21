Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Covid-19 JN.1 Masuk Indonesia, Ahli Ingatkan Masyarakat Kenali Virusnya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |05:00 WIB
Covid-19 JN.1 Masuk Indonesia, Ahli Ingatkan Masyarakat Kenali Virusnya
Covid-19 JN.1 terdeteksi di Indonesia. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BEBERAPA waktu lalu Singapura melaporkan adanya varian EG.5 yang mendominasi kasus Covid-19 di negara tersebut. Peningkatan kasus Covid-19 di Singapura diakibatkan adanya varian Omicron JN.1.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban menjelaskan Varian subomicron JN.1 merupakan turunan atau sublineage dari subvarian Omicron BA.2.86. Bahkan tercatat per tanggal 3-9 Desember Singapura mengalami lonjakan sebesar 75 Persen atau setara dengan 56.043 kasus dibandingkan pekan sebelumnya.

“Dari banyaknya kasus tersebut, 60 Persen didominasi oleh varian JN.1,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @profesorzubairi, Kamis (21/12/2023).

Covid-19

Tidak sampai di situ, akibat virus tersebut salah satu rumah sakit pun sampai sempat mengalami kepadatan pasien. Menurut Profesor Zubairi, Varian JN.1 sendiri pertama kali terdeteksi pada September 2023.

Saat ini, tidak hanya Singapura yang melaporkan adanya varian JN.1. Tetapi negara lainnya seperti India, AS, dan China pun sedang menghadapi varian yang sama.

“Karena sudah memasuki musim libur natal dan tahun baru, Anda harus memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan negara tempat Anda liburan,” ucap Profesor Zubairi.

Halaman:
1 2
      
