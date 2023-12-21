Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Kesaksian Juru Kunci Tertua Kota Gaib Saranjana: Mereka Manusia Biasa tapi Tidak Terlihat

Nanda Dwi Cahyani , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |05:10 WIB
Kesaksian Juru Kunci Tertua Kota Gaib Saranjana: Mereka Manusia Biasa tapi Tidak Terlihat
Nenek Saniah berusia 80 tahun, sang juru kunci tertua kota gaib Saranjana di Kalsel (Foto: YouTube/Burhan Nahrub Channel)
A
A
A

SARANJANA selalu menarik untuk dikulik. Kota gaib dengan peradaban maju yang konon berlokasi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan itu kerap menjadi buah bibir lantaran banyak orang yang mengalami pengalaman di luar nalar ketika memasukinya.

Banyak cerita yang beredar di masyarakat ikhwal kota ini. Bagi penduduk setempat, eksistensi Saranjana sama sekali tidak terbantahkan.

Kota itu memang diyakini ada, bahkan pernah tercatat dalam peta zaman Hindia Belanda, meski akhirnya hilang dalam peta versi modern saat ini.

Rangkaian kisah mistis terkait kota gaib Saranjana pun tersebar luas, bahkan sampai dibikinkan film layar lebar beberapa waktu lalu.

Bukit Saranjana

Bukit Saranjana (Foto: YouTube/Mif Cungkring)

Banyak cerita pengalaman menarik dari mereka yang konon telah melihat atau memasuki kota ini, meski masih tak sedikit pula orang yang tidak mempercayainya.

Seorang wanita tua yang tinggal di sekitar bukit Saranjana memiliki pengetahuan cukup luas mengenai kota gaib itu. Dialah Nenek Saniah alias Ibu Haji, juru kunci alias kuncen tertua kota gaib Saranjana, di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Wanita berusia 80 tahun itu merupakan salah satu warga lokal yang memiliki pengetahuan luas tentang Kota Saranjana.

Nenek Saniah, Juru Kunci Saranjana

Nenek Saniah, 80 tahun (Foto: YouTube/Burhan Nahrub Channel)

Meski tidak sepopuler Pua Bela, namun kehadirannya sebagai juru kunci terkemuka di sana tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Bahkan ia mengaku telah menjalin kontak dengan penduduk Saranjana lebih dari tiga dekade lamanya.

Bisa dibilang, Nenek Saniah adalah sosok penting yang menjadi sumber pengetahuan tentang segala hal terkait kota gaib misterius itu.

Mengutip saluran YouTube Burhan Nahrub Channel, Nenek Saniah banyak bercerita soal pengalaman hidupnya dengan Saranjana. Saat masih tinggal di hutan sekitar Saranjana, Nenek Saniah seringkali jatuh sakit dan memutuskan untuk kembali ke desanya.

Gerbang Kota Gaib Saranjana

Gerbang ke kota gaib Saranjana (Foto: YouTube/Mif Cungkring)

Setelah kembali ke Desa Oka-Oka, Nenek Saniah merasa bahwa kesehatannya membaik secara signifikan. Bahkan, sejak saat itu, ia tidak pernah lagi merasakan sakit seperti yang dialaminya saat berada di hutan.

Sejak usia 15 tahun, setiap malam Jumat, Nenek Saniah bermimpi dijemput oleh seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam dan kuning. Ada sosok pria yang mengaku sebagai Raja dari Kota Saranjana.

Raja tersebut mengajak Nenek Saniah untuk menjelajahi keindahan kota tak kasat mata itu. Dalam mimpinya, Nenek Saniah dibawa ke alam Saranjana, di mana ia menyaksikan penduduk setempat berperawakn seperti manusia biasa namun tidak memiliki garis atau lekukan di atas bibir atau filtrum.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/16/408/3075433/trending_wisata_mistis_ini_hal_yang_harus_diperhatikan_dan_dihormati-Oxb3_large.jpg
Trending Wisata Mistis, Ini Hal yang Harus Diperhatikan dan Dihormati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/406/2997312/misteri-badarawuhi-wanita-sakti-pengkhianat-yang-jasadnya-dihancurkan-nyi-roro-kidul-Xwd9sPpcBS.JPG
Misteri Badarawuhi, Wanita Sakti Pengkhianat yang Jasadnya Dihancurkan Nyi Roro Kidul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/406/2985285/misteri-lenyapnya-selat-muria-yang-pernah-pisahkan-kudus-dan-jepara-dari-pulau-jawa-l4vHOn3xoP.JPG
Misteri Lenyapnya Selat Muria yang Pernah Pisahkan Kudus dan Jepara dari Pulau Jawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/406/2976568/mengulik-kisah-kerajaan-gaib-gunung-merapi-mOIC2pVYXK.JPG
Mengulik Kisah Kerajaan Gaib Gunung Merapi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/406/2974168/mengulik-mitos-kerajaan-gaib-pulomas-indramayu-yang-dipercaya-masih-eksis-hingga-kini-5ZfbHiDsPv.JPG
Mengulik Mitos Kerajaan Gaib Pulomas Indramayu yang Dipercaya Masih Eksis hingga Kini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/406/2973501/inilah-alasan-kenapa-gunung-kawi-terkenal-tempat-pesugihan-Sc2r7DaI1i.JPG
Inilah Alasan Kenapa Gunung Kawi Terkenal Tempat Pesugihan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement