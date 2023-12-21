Kesaksian Juru Kunci Tertua Kota Gaib Saranjana: Mereka Manusia Biasa tapi Tidak Terlihat

SARANJANA selalu menarik untuk dikulik. Kota gaib dengan peradaban maju yang konon berlokasi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan itu kerap menjadi buah bibir lantaran banyak orang yang mengalami pengalaman di luar nalar ketika memasukinya.

Banyak cerita yang beredar di masyarakat ikhwal kota ini. Bagi penduduk setempat, eksistensi Saranjana sama sekali tidak terbantahkan.

Kota itu memang diyakini ada, bahkan pernah tercatat dalam peta zaman Hindia Belanda, meski akhirnya hilang dalam peta versi modern saat ini.

Rangkaian kisah mistis terkait kota gaib Saranjana pun tersebar luas, bahkan sampai dibikinkan film layar lebar beberapa waktu lalu.

Bukit Saranjana (Foto: YouTube/Mif Cungkring)

Banyak cerita pengalaman menarik dari mereka yang konon telah melihat atau memasuki kota ini, meski masih tak sedikit pula orang yang tidak mempercayainya.

Seorang wanita tua yang tinggal di sekitar bukit Saranjana memiliki pengetahuan cukup luas mengenai kota gaib itu. Dialah Nenek Saniah alias Ibu Haji, juru kunci alias kuncen tertua kota gaib Saranjana, di Desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Wanita berusia 80 tahun itu merupakan salah satu warga lokal yang memiliki pengetahuan luas tentang Kota Saranjana.

Nenek Saniah, 80 tahun (Foto: YouTube/Burhan Nahrub Channel)

Meski tidak sepopuler Pua Bela, namun kehadirannya sebagai juru kunci terkemuka di sana tidak bisa dipandang sebelah mata begitu saja. Bahkan ia mengaku telah menjalin kontak dengan penduduk Saranjana lebih dari tiga dekade lamanya.

Bisa dibilang, Nenek Saniah adalah sosok penting yang menjadi sumber pengetahuan tentang segala hal terkait kota gaib misterius itu.

Mengutip saluran YouTube Burhan Nahrub Channel, Nenek Saniah banyak bercerita soal pengalaman hidupnya dengan Saranjana. Saat masih tinggal di hutan sekitar Saranjana, Nenek Saniah seringkali jatuh sakit dan memutuskan untuk kembali ke desanya.

Gerbang ke kota gaib Saranjana (Foto: YouTube/Mif Cungkring)

Setelah kembali ke Desa Oka-Oka, Nenek Saniah merasa bahwa kesehatannya membaik secara signifikan. Bahkan, sejak saat itu, ia tidak pernah lagi merasakan sakit seperti yang dialaminya saat berada di hutan.

Sejak usia 15 tahun, setiap malam Jumat, Nenek Saniah bermimpi dijemput oleh seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam dan kuning. Ada sosok pria yang mengaku sebagai Raja dari Kota Saranjana.

Raja tersebut mengajak Nenek Saniah untuk menjelajahi keindahan kota tak kasat mata itu. Dalam mimpinya, Nenek Saniah dibawa ke alam Saranjana, di mana ia menyaksikan penduduk setempat berperawakn seperti manusia biasa namun tidak memiliki garis atau lekukan di atas bibir atau filtrum.