HOME WOMEN TRAVEL

Viral Wanita Ngambek ke Pacar hingga Guling-gulingan di Jalan, Netizen: The Real Cewek Tantrum

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 22 Desember 2023 |06:02 WIB
Viral Wanita Ngambek ke Pacar hingga Guling-gulingan di Jalan, Netizen: <i>The Real</i> Cewek Tantrum
Viral cewek ngambek ke pacar sampai gulingan di jalan (Foto: Instagram/@sedangrame)
RIBUT dengan pacar atau kekasih karena beda pendapat mungkin lazim dialami oleh beberapa pasangan.

Mungkin bisa dipicu oleh masalah sepele bahkan konflik besar yang bahkan menimbulkan 'cekcok'.

Namun, momen bertengkar dengan pasangan kerap membuat beberapa perempuan kesal hingga bertingkah berlebihan di luar akal sehat.

Tak hanya dengan mengeluarkan jurus andalan dengan menangis meraung-raung, namun bisa juga sampai guling-gulingan di jalanan.

Hal itu terjadi di kehidupan nyata sebagaimana ulah perempuan yang belum lama ini viral di media sosial.

Sebab, dalam video yang beredar di media sosial, ia terlihat menangis meraung-raung hingga guling-gulingan di jalanan.

Viral Cewek Gulingan di Jalan

(Foto: Instagram/@sedangrame)

Entah bagaimana awalnya, perempuan tersebut mendadak 'tantrum'. Namun, dari narasi yang tertulis dalam video yang diunggah akun Instagram @sedangrame itu, si perempuan diduga sedang bertengkar dengan sang pacar.

Alhasil, ia yang awalnya sedang naik ojek online tersebut mendadak turun sambil menangis meraung-raung hingga membanting helm yang dikenakannya.

Sang pengemudi ojol dan warga di sekitar bahkan sampai terheran-heran melihat tingkah perempuan tersebut.

Halaman:
1 2
      
