HOME WOMEN FOOD

Sudah Tahu Apa Bedanya Sukiyaki Kanto Style dan Sukiyaki Kansai Style?

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |22:03 WIB
Sudah Tahu Apa Bedanya Sukiyaki Kanto Style dan Sukiyaki Kansai Style?
Sukiyaki. (Foto: MPI)
A
A
A

MAKANAN Jepang cukup populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tak heran bila kini banyak sekali restoran Jepang dengan berbagai pilihan menu, mulai dari sushi, barbeque, hingga sukiyaki.

Membahas soal sukiyaki, sukiyaki sendiri merupakan hidangan rebus yang berisi irisan tipis daging sapi, daun bawang, dan sayur-sayuran. Menu ini dimasak dan dihidangkan dalam panci besi, lalu dicelup ke dalam kocokan telur ayam mentah.

Sukiyaki sendiri ada dua macam, yaitu sukiyaki versi kanto dan sukiyaki versi kansai. Dilansir dari Japanese Station, sukiyaki versi kanto dimasak dengan potongan-potongan lemak sapi yang dicairkan di dalam panci. Sukiyaki versi kanto dimasak dengan menggunakan saus warishita, yang merupakan campuran dashi, kecap asin, gula pasir, dan mirin atau minuman keras asal Jepang sejenis sake yang dimasak terlebih dulu.

Sukiyaki

Sedangkan sukiyaki versi kansai hanya dimasak dengan kecap asin dan gula pasir. Bumbu berupa gula pasir dan kecap asin dituangkan sekaligus dalam jumlah banyak di atas daging yang sudah matang, lalu diaduk-aduk dengan sayur-sayuran hingga matang.

Baik versi kanto maupun kansai, biasanya menu ini disantap dengan telur kocok, namun perbedaan terbesarnya terletak pada cara memasaknya. Sukiyaki versi kanto menggunakan metode memasak “mendidih”, sedangkan sukiyaki versi kansai menggunakan metode memasak “memanggang”.

Sukiyaki versi kansai ini cukup jarang ditemui di Indonesia, sebab harus dinikmati di sukiyaki house saja. Keberadaannya di Indonesia pun masih jarang.

Namun bagi Anda yang penasaran dengan sukiyaki versi kansai, Restoran Shiki menghadirkan menu tersebut. Menu tersebut dimasak langsung di depan pengunjung selayaknya penyajian teppanyaki.

