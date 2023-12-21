Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cuma Modal Tusuk Gigi, Begini Cara Buat Alpukat Matang Tanpa Rendam Beras

Chindy Aprilia , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |21:31 WIB
Cuma Modal Tusuk Gigi, Begini Cara Buat Alpukat Matang Tanpa Rendam Beras
Alpukat. (Foto: Freepik)
A
A
A

ALPUKAT memang menjadi buah yang memiliki banyak manfaat bagi tubuh. Selain itu, rasanya yang manis dengan tekstur lembut juga membuat alpukat menjadi buah yang mudah diolah untuk berbagai kuliner.

Akan tetapi, tahukah Anda cara membuat alpukat menjadi matang sempurna hingga ke bagian dalam, hanya dengan menggunakan tusuk gigi? Cara sederhana ini ternyata sudah dilakukan oleh banyak orang, dan terbukti ampuh membuat alpukat menjadi matang, serta memiliki warna yang cantik di dalamnya

Alpukat

Randi Ferdiansyah selaku konten kreator pun membuktikannya sendiri, dengan menusukkan bagian ujung buah alpukat dalam kondisi belum matang menggunakan tusuk gigi. Alpukat tersebut kemudian diungkep atau disimpan selama kurang lebih tiga hari

“Katanya guys kalau kita mau matengin alpukat cuman ditusuk pakai tusuk gigi doang, dan hasilnya bisa sebagus ini dong,” kata Randi, dikutip dalam akun Instagram miliknya @randferdian.

Menurutnya, selama ini ia melakukan percobaan dengan mengungkep alpukat tersebut ke dalam beras, dan kondisinya alpukat itu selalu dalam keadaan busuk. Namun setelah ia mencoba metode ini, ternyata Randi pun merasa takjub dengan hasil yang didapatkannya.

Halaman:
1 2
      
