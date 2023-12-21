Viral Warung Tenda Berkonsep Fine Dining Low Budget, Cara Murah Belajar Table Manner?

MENDENGAR kata restoran fine dining yang merupakan konsep opsi menu ala carte atau fixed priced yang ditawarkan dalam restoran, pasti sudah terbayang harga mahalnya.

Bukan hanya dari suasana restorannya saja, fine dining biasanya juga menyajikan berbagai jenis hidangan, pelayanan kepada tamu, hingga peralatan makan dengan konsep mewah yang semuanya sudah diatur sedemikian rupa.

Sajian fine dining umumnya kerap ditemukan di sejumlah restoran mewah alias restoran kelas atas. Namun, apa jadinya jika menu fine dining disajikan dalam sebuah restoran tendaan dengan konsep kaki lima?

Nah, inilah konsep fine dining low budget ini benar-benar ada dan disajikan oleh salah satu tempat makan tendaan di kawasan Kelpa Gading, Jakarta Utara. Pengalaman menjajal menu fine dining konsep kaki lima ini dibagikan oleh seorang food kreator di akun TikTok pribadinya, @laparmelipir.

Dalam video yang dibagikan akun tersebut, terlihat kedua sepasang kekasih konten kreator itu memasuki sebuah tenda yang bertuliskan ‘Fine Dining Kaki Lima’. Meski berkonsep di dalam tenda, namu saat memasuki area tempat makan tersebut, pengunjung akan dibuat terasa eksklusif dengan konsep tempat duduk dan meja yang posisinya dibuat menyerupai restoran bintang lima.

(Foto: TikTok @laparmelipir)

Bahkan, di masing-masing meja tersebut telah disediakan lilin panjang hingga napkin, atau serbet kain yang telah ditata sedemikian rupa di atas piring kecil untuk setiap pengunjung.