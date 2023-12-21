Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Viral Warung Tenda Berkonsep Fine Dining Low Budget, Cara Murah Belajar Table Manner?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |12:27 WIB
Viral Warung Tenda Berkonsep Fine Dining Low Budget, Cara Murah Belajar Table Manner?
Viral warung tenda fine dining, (Foto: TikTok @laparmelipir)
A
A
A

MENDENGAR kata restoran fine dining yang merupakan konsep opsi menu ala carte atau  fixed priced yang ditawarkan dalam restoran, pasti sudah terbayang harga mahalnya.

Bukan hanya dari suasana restorannya saja, fine dining biasanya juga menyajikan berbagai jenis hidangan, pelayanan kepada tamu, hingga peralatan makan dengan konsep mewah yang semuanya sudah diatur sedemikian rupa.

Sajian fine dining umumnya kerap ditemukan di sejumlah restoran mewah alias restoran kelas atas. Namun, apa jadinya jika menu fine dining disajikan dalam sebuah restoran tendaan dengan konsep kaki lima?

 BACA JUGA:

Nah, inilah konsep fine dining low budget ini benar-benar ada dan disajikan oleh salah satu tempat makan tendaan di kawasan Kelpa Gading, Jakarta Utara. Pengalaman menjajal menu fine dining konsep kaki lima ini dibagikan oleh seorang food kreator di akun TikTok pribadinya, @laparmelipir.

Dalam video yang dibagikan akun tersebut, terlihat kedua sepasang kekasih konten kreator itu memasuki sebuah tenda yang bertuliskan ‘Fine Dining Kaki Lima’. Meski berkonsep di dalam tenda, namu saat memasuki area tempat makan tersebut, pengunjung akan dibuat terasa eksklusif dengan konsep tempat duduk dan meja yang posisinya dibuat menyerupai restoran bintang lima.

(Foto: TikTok @laparmelipir) 

Bahkan, di masing-masing meja tersebut telah disediakan lilin panjang hingga napkin, atau serbet kain yang telah ditata sedemikian rupa di atas piring kecil untuk setiap pengunjung.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/24/298/2999962/restoran-ini-siap-beri-sebotol-wine-gratis-ke-tiap-pengunjung-asal-Lipodp2ogg.jpg
Restoran Ini Siap Beri Sebotol Wine Gratis ke Tiap Pengunjung, Asal..
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/298/2963444/makan-gratis-di-restoran-hingga-127-kali-lansia-ini-akting-kena-stroke-1w3zBh2sxp.jpg
Makan Gratis di Restoran hingga 127 Kali, Lansia Ini Akting Kena Stroke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/298/2870577/manjakan-pelanggan-restoran-hotpot-ini-sediakan-layanan-cuci-rambut-MSxmorYsFY.jpg
Manjakan Pelanggan, Restoran Hotpot Ini Sediakan Layanan Cuci Rambut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/03/18/612/2563808/kenali-3-etika-dasar-saat-nongkrong-di-cafe-Hr8t4hzwhD.jpg
Kenali 3 Etika Dasar saat Nongkrong di Cafe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/10/04/612/2481160/kenali-etika-memanggil-pelayan-di-restoran-hindari-4-cara-ini-ya-qPhfloIS4J.jpg
Kenali Etika Memanggil Pelayan di Restoran, Hindari 4 Cara Ini Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/18/612/2457491/biar-gak-kelihatan-barbar-begini-tips-saat-makan-sup-di-restoran-dDA73xBb7o.jpg
Biar Gak Kelihatan Barbar, Begini Tips saat Makan Sup di Restoran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement