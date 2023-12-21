Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Cara Efektif Menghilangkan Bau Apek pada Pakaian, Apa Saja?

Andre Purwanto , Jurnalis-Kamis, 21 Desember 2023 |19:22 WIB
5 Cara Efektif Menghilangkan Bau Apek pada Pakaian, Apa Saja?
5 Cara Efektif Menghilangkan Bau Apek pada Pakaian, (Foto: Dok)
A
A
A

Untuk menghilangkan bau apek pada pakaian diperlukan sejumlah cara. Salah satunya memperhatikan cara mencuci pakaian dengan baik dan benar.

Bau apek umumnya disebabkan karena terperangkapnya kuman dan bakteri yang menyebabkan pakaian jadi berbau tidak sedap. Selain itu, kesalahan dalam menyimpan baju juga membuat bau tak sedap hinggap di pakaian.

Selain memilih deterjen yang menghilangkan bakteri dan bau, Berikut beberapa cara menghilangkan bau apek pada pakaian yang bisa kamu lakukan sendiri.

Menghilangkan Bau Apek pada Pakaian

1. Gunakan Pelembut dan Pengharum Pakaian

Gunakan deterjen yang memiliki aksi ganda. Selain membersihkan, juga ampuh melembutkan pakaian yang dicuci.

Selain itu, kamu juga harus jeli dalam memilih pengharum pakaian untuk menyetrika. Saat memilih pewangi pakaian, sebaiknya pilih produk yang memiliki kandungan anti-kuman. Dengan begitu, bisa mengantisipasi bau apek pada baju.

2. Jangan Menyetrika Pakaian yang Belum Kering

Di tengah cuaca hujan yang pastinya sulit mendapatkan cahaya matahari, dalam beberapa kesempatan, kamu mungkin terpaksa harus menyetrika pakaian saat belum benar-benar kering. Padahal, melakukan cara tersebut merupakan salah satu faktor terbesar munculnya bau apek pada baju.

Hal ini bisa terjadi karena pakaian yang lembab dipaksakan mendapatkan panas dari setrikaan.

3. Mencuci Baju dengan Perasan Air Lemon

Selain digunakan sebagai bahan campuran makanan dan minuman, ternyata perasan lemon juga bisa jadi salah satu cara menghilangkan bau apek pada baju, lho. Cara melakukannya pun cukup mudah dan tidak memerlukan banyak biaya, sehingga bisa kamu praktekkan langsung di rumah.

Caranya, campurkan satu sendok detergen dengan satu gelas air perasan lemon di wadah besar, kemudian rendam baju yang bau apek ke dalamnya. Diamkan selama 15-30 menit. Cuci dan bilas rendaman tadi seperti biasa, tunggu hingga deterjen hilang sepenuhnya. Tambahkan pengharum pakaian sebelum dijemur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/298/2979795/begini-cara-menggoreng-tempe-yang-renyah-dan-gurih-nF6oE5Q0Sd.jpg
Begini Cara Menggoreng Tempe yang Renyah dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/05/612/2979252/resep-kue-cubit-khas-nusantara-enak-dan-gurih-Mi6HyAGiB6.jpg
Resep Kue Cubit Khas Nusantara, Enak dan Gurih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/04/611/2978702/manfaat-sunscreen-untuk-kulit-lindungi-dari-radiasi-uv-hingga-cegah-kanker-x6nnxD9qeY.jpg
Manfaat Sunscreen untuk Kulit, Lindungi dari Radiasi UV hingga Cegah Kanker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/612/2977620/7-jajanan-murah-paling-disukai-apa-saja-RAkSlkWkO5.jpg
7 Jajanan Murah Paling Disukai, Apa Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/298/2977614/resep-ayam-bakar-gurih-dan-lezat-yuk-cobain-1ZHw116zoI.jpg
Resep Ayam Bakar Gurih dan Lezat, Yuk Cobain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/612/2976647/6-celana-panjang-casual-pria-chino-cocok-untuk-hangout-SojINPgpDo.jpg
6 Celana Panjang Casual Pria, Chino Cocok untuk Hangout
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement