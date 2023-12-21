5 Cara Efektif Menghilangkan Bau Apek pada Pakaian, Apa Saja?

Untuk menghilangkan bau apek pada pakaian diperlukan sejumlah cara. Salah satunya memperhatikan cara mencuci pakaian dengan baik dan benar.

Bau apek umumnya disebabkan karena terperangkapnya kuman dan bakteri yang menyebabkan pakaian jadi berbau tidak sedap. Selain itu, kesalahan dalam menyimpan baju juga membuat bau tak sedap hinggap di pakaian.

Selain memilih deterjen yang menghilangkan bakteri dan bau, Berikut beberapa cara menghilangkan bau apek pada pakaian yang bisa kamu lakukan sendiri.

Menghilangkan Bau Apek pada Pakaian

1. Gunakan Pelembut dan Pengharum Pakaian

Gunakan deterjen yang memiliki aksi ganda. Selain membersihkan, juga ampuh melembutkan pakaian yang dicuci.

Selain itu, kamu juga harus jeli dalam memilih pengharum pakaian untuk menyetrika. Saat memilih pewangi pakaian, sebaiknya pilih produk yang memiliki kandungan anti-kuman. Dengan begitu, bisa mengantisipasi bau apek pada baju.

2. Jangan Menyetrika Pakaian yang Belum Kering

Di tengah cuaca hujan yang pastinya sulit mendapatkan cahaya matahari, dalam beberapa kesempatan, kamu mungkin terpaksa harus menyetrika pakaian saat belum benar-benar kering. Padahal, melakukan cara tersebut merupakan salah satu faktor terbesar munculnya bau apek pada baju.

Hal ini bisa terjadi karena pakaian yang lembab dipaksakan mendapatkan panas dari setrikaan.

3. Mencuci Baju dengan Perasan Air Lemon

Selain digunakan sebagai bahan campuran makanan dan minuman, ternyata perasan lemon juga bisa jadi salah satu cara menghilangkan bau apek pada baju, lho. Cara melakukannya pun cukup mudah dan tidak memerlukan banyak biaya, sehingga bisa kamu praktekkan langsung di rumah.

Caranya, campurkan satu sendok detergen dengan satu gelas air perasan lemon di wadah besar, kemudian rendam baju yang bau apek ke dalamnya. Diamkan selama 15-30 menit. Cuci dan bilas rendaman tadi seperti biasa, tunggu hingga deterjen hilang sepenuhnya. Tambahkan pengharum pakaian sebelum dijemur.