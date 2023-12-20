Ramalan Zodiak 21 Desember 2023 untuk Sagitarius dan Capricorn

RAMALAN zodiak 21 Desember 2023 yang bisa dibaca melalui artikel ini, akan memberikan gambaran singkat tentang penerawangan dan peluang yang mungkin muncul pada setiap tanda zodiak.

Dikutip dari New York Post, simak selengkapnya lebih lanjut tentang prediksi peruntungan dan nasib, seputar kehidupan secara umum, karir atau pun asmara percintaan untuk para pemilik Sagitarius dan Capricorn pada Kamis 21 Desember 2023 prediksi dari ahli astrologi, Sally Brompton.

Ramalan Zodiak Sagitarius 21 Desember 2023

Hari ini orang-orang Sagitarius merasa sulit untuk menyimpan uangnya, karena selalu ada godaan untuk ingin membelanjakannya. Sebaiknya tak usah dilawan, nikmati saja keinginan untuk belanja ini meski akhirnya Anda mungkin merasa bersalah ketika menyadari sudah menghabiskan banyak uang untuk pernak-pernik yang tidak perlu. Tak perlu overthinking, cemaskan ini di kemudian hari saja.

Ramalan Zodiak Capricorn 21 Desember 2023

Sudahkah Anda membuat rencana yang matang? Ini sudah di tengah pekan menuju akhir pekan loh! Jangan buang waktu lagi, luangkan waktu untuk membuat resolusi pribadi yang ingin Anda pertahankan di segala sektor kehidupan diri sendiri.

(Rizky Pradita Ananda)