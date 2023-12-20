Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Atlet Cantik Margot Chevrier, Calon Dokter yang Jago Lompat Galah

Devi Ameilia Putri , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |19:00 WIB
6 Potret Atlet Cantik Margot Chevrier, Calon Dokter yang Jago Lompat Galah
Margot Chevrier. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Margot Chevrier adalah seorang atlet lompat galah asal Prancis yang menguasai dua medan, indoor dan outdoor. Perempuan kelahiran 21 Desember 1999 ini pun sudah meraih berbagai prestasi.

Perempuan ini pun bukan hanya atlet tapi juga calon dokter, lantaran dia merupakan salah satu mahasiswa tingkat lima di fakultas kesehatan. Diperkirakan tahun ini dia akan mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter.

Meski demikian, perempuan ini masih memiliki cita-cita untuk menjuarai olimpiade. Terlepas dari itu, perempuan ini memang memiliki paras yang cantik dan senyum yang manis, berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Tampil Sporty

Margot Chevrier

Pada postingan Margot ini terlihat ia mengenakan jaket hoodie oversize berwarna krem. Terdapat 3 garis hitam di bagian lengan kirinya dan logo adidas di bagian bawah kanan jaketnya. Ia tampak hanya mengenakan celana dalam. Ditambah sandal putih, topi putih dan kacamata hitam.

Tampil Hot dengan Bikini

Margot Chevrier

Postingan selanjutnya terlihat ia mengenakan set bikini berupa bra dan celana dalam hitam. Ia berpose seperti sedang berjemur di sebuah kursi dan memakai kacamata hitam.

Pose dengan Floppy Hat

Margot Chevrier

Selanjutnya terlihat Margot mengenakan sebuah floppy hat berwarna krem dengan hiasan berupa tulisan berwarna hijau di bagian atasnya. Dia mengenakan crop top dan celana berbahan katun dengan warna krem yang senada. Ditambah sepatu putih dan beberapa aksesoris.

"Good." Komen @pvfd****

"Shine face" Kome @chouki.r****

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/24/612/3078523/elena_kulichenko-j42A_large.jpg
5 Potret Elena Kulichenko, Atlet Cantik asal Rusia dengan Body Goals Indah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/612/3078182/tatiana_gusin-IdkV_large.jpg
5 Potret Tatiana Gusin Atlet Cantik asal Yunani, Senyum Manisnya Bikin Meleleh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/17/612/3075881/elenor_patterson-kCw3_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elenor Patterson, Tampilan Stylish Bak Selebriti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/20/612/3076904/safina_erkinovna-kQBv_large.jpg
5 Potret Cantik Safina Erkinovna, Atlet Berparas Manis dari Uzbekistan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/612/3074625/roberta_bruni-uBL0_large.jpg
5 Potret Cantik Roberta Bruni, Atlet Lompat Galah Eksotis Asal Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/13/612/3074204/elisa_molinarolo-6Vno_large.jpg
5 Potret Atlet Cantik Elisa Molinarolo, Senyum Manisnya Bikin Kepincut
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement