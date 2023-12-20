6 Potret Atlet Cantik Margot Chevrier, Calon Dokter yang Jago Lompat Galah

ATLET cantik Margot Chevrier adalah seorang atlet lompat galah asal Prancis yang menguasai dua medan, indoor dan outdoor. Perempuan kelahiran 21 Desember 1999 ini pun sudah meraih berbagai prestasi.

Perempuan ini pun bukan hanya atlet tapi juga calon dokter, lantaran dia merupakan salah satu mahasiswa tingkat lima di fakultas kesehatan. Diperkirakan tahun ini dia akan mencapai cita-citanya menjadi seorang dokter.

Meski demikian, perempuan ini masih memiliki cita-cita untuk menjuarai olimpiade. Terlepas dari itu, perempuan ini memang memiliki paras yang cantik dan senyum yang manis, berikut beberapa potretnya seperti dilansir dari akun Instagramnya.

Tampil Sporty

Pada postingan Margot ini terlihat ia mengenakan jaket hoodie oversize berwarna krem. Terdapat 3 garis hitam di bagian lengan kirinya dan logo adidas di bagian bawah kanan jaketnya. Ia tampak hanya mengenakan celana dalam. Ditambah sandal putih, topi putih dan kacamata hitam.

Tampil Hot dengan Bikini

Postingan selanjutnya terlihat ia mengenakan set bikini berupa bra dan celana dalam hitam. Ia berpose seperti sedang berjemur di sebuah kursi dan memakai kacamata hitam.

Pose dengan Floppy Hat

Selanjutnya terlihat Margot mengenakan sebuah floppy hat berwarna krem dengan hiasan berupa tulisan berwarna hijau di bagian atasnya. Dia mengenakan crop top dan celana berbahan katun dengan warna krem yang senada. Ditambah sepatu putih dan beberapa aksesoris.

