Kenapa Pakaian Santa Claus Berwarna Merah dan Putih?

KENAPA pakaian Santa Claus berwarna merah dan putih? Hal ini menjadi salah satu ciri kostum khas dari Santa Claus atau Sinterklas.

Figur yang identik dengan penampilan gempal, jenggot putih serta memakai pakaian berwarna merah dan putih ini dipercaya datang untuk membagikan hadiah kepada anak-anak yang telah berbuat baik.

Meski sosok asli Santa Claus masih menjadi perdebatan, tidak sedikit masyarakat yang penasaran mengenai alasan kenapa pakaian Santa Claus berwarna merah dan putih.

Lantas kenapa pakaian Santa Claus berwarna merah dan putih? Beberapa sumber menjelaskan jika warna tersebut melambangkan penebusan, pengorbanan, kehidupan, kematian, serta daging dalam Kekristenan.

Sejak zaman dahulu, Santa Claus digambarkan dengan beberapa versi. Namun, Thomas Nast berhasil mencuri perhatian publik dengan gambar Santa Claus-nya yang memakai setelan baju berwarna putih dan merah, topi merah dengan lapisan bulu putih, serta memakai ikat pinggang berwarna hitam.