HOME WOMEN HEALTH

Diabetes Berkaitan dengan Impoten? Ini Faktanya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |22:00 WIB
Diabetes Berkaitan dengan Impoten? Ini Faktanya
Diabetes bisa sebabkan impotensi? (Foto: Freepik.com)
SEORANG pasien dengan diabetes melitus berkonsultasi kepada dokter bahwa mengalami impotensi. Sehingga dia bertanya apakah ada pengobatan yang tepat untuk mengatasi kondisinya tersebut.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Profesor Zubairi Djoerban menjelaskan kondisi itu harus diketahui terlebih dahulu penyebabnya. Apakah penyakit itu dikarenakan oleh diabetes atau ada penyebab lainnya. Karena biasanya diabetes ada penyakit penyerta seperti darah tinggi.

“Kalau untuk obat darah tinggi dan beberapa obat untuk penyakit lain memang ada yang bisa sebabkan disfungsi ereksi. Kemudian bisa juga akibat stres dan diabetesnya,” kata Profesor Zubairi, dikutip dalam akun X miliknya @profesorzubairi, Rabu (20/12/2023).

Diabetes

Menurutnya, dengan mengetahui terlebih dahulu penyebabnya maka masalah tersebut akan lebih mudah diatasi dan dapat segera dicari solusinya. Misalnya jika disebabkan oleh obat darah tinggi, maka stop dulu dan diganti dengan obat lain agar tekanan darah terkontrol.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
