Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Manfaat Petai bagi Kesehatan yang Jarang Diketahui, Jadi Sumber Serat Terbaik

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |23:05 WIB
5 Manfaat Petai bagi Kesehatan yang Jarang Diketahui, Jadi Sumber Serat Terbaik
Manfaat petai bagi kesehatan. (Foto: Freepik)
A
A
A

PETAI merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang berasal dari Asia Tenggara. Biji petai umumnya berwarna hijau cerah dengan aroma khas yang kuat dan menyengat.

Meskipun baunya menyengat, petai jadi salah satu makanan yang cukup digamari di Indonesia. Bisa dimakan mentah, ditumis atau diolah menjadi berbagai campuran hidangan yang enak untuk disantap.

Berikut ini adalah lima manfaat petai bagi tubuh, Rabu (20/12/2023).

1. Sumber serat yang baik

Petai adalah sumber serat makanan yang baik. Satu cangkir petai mengandung sekitar 7 gram serat, yaitu sekitar seperempat dari asupan harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Serat penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap teratur dan membantu mencegah sembelit.

2. Membantu melancarkan pencernaan

Petai dapat membantu melancarkan pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi. Serat membantu mengecilkan tinja dan membuatnya lebih mudah dikeluarkan. Petai juga sumber prebiotik yang baik, yaitu zat yang mendorong pertumbuhan bakteri sehat di usus.

Bakteri usus yang sehat penting untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi yang baik. Bakteri baik ini juga membantu menjaga sistem pencernaan bebas dari mikroba berbahaya. Petai juga dapat membantu meringankan sembelit dan diare.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement