5 Manfaat Petai bagi Kesehatan yang Jarang Diketahui, Jadi Sumber Serat Terbaik

PETAI merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang berasal dari Asia Tenggara. Biji petai umumnya berwarna hijau cerah dengan aroma khas yang kuat dan menyengat.

Meskipun baunya menyengat, petai jadi salah satu makanan yang cukup digamari di Indonesia. Bisa dimakan mentah, ditumis atau diolah menjadi berbagai campuran hidangan yang enak untuk disantap.

Berikut ini adalah lima manfaat petai bagi tubuh, Rabu (20/12/2023).

1. Sumber serat yang baik

Petai adalah sumber serat makanan yang baik. Satu cangkir petai mengandung sekitar 7 gram serat, yaitu sekitar seperempat dari asupan harian yang direkomendasikan untuk orang dewasa. Serat penting untuk menjaga sistem pencernaan tetap teratur dan membantu mencegah sembelit.

2. Membantu melancarkan pencernaan

Petai dapat membantu melancarkan pencernaan karena kandungan seratnya yang tinggi. Serat membantu mengecilkan tinja dan membuatnya lebih mudah dikeluarkan. Petai juga sumber prebiotik yang baik, yaitu zat yang mendorong pertumbuhan bakteri sehat di usus.

Bakteri usus yang sehat penting untuk pencernaan dan penyerapan nutrisi yang baik. Bakteri baik ini juga membantu menjaga sistem pencernaan bebas dari mikroba berbahaya. Petai juga dapat membantu meringankan sembelit dan diare.