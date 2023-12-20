Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Catat Ini, 3 Obat Tradisional untuk Menangkal COVID 19

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |09:59 WIB
Catat Ini, 3 Obat Tradisional untuk Menangkal COVID 19
Ilustrasi 3 obat tradisional (Foto: Freepik)




REKOMENDASI 3 obat tradisional untuk menangkan COVID 19 yang saat ini penularannya sangat cepat.

Hal itu pertama kali terendus pasca negara Singapura mendapatkan varian baru mutasi COVID EG.5 dan sub-garis keturunannya HK.3 yang mencatatkan sebanyak 22.094 orang.

Tentu saja para masyarakat Indonesia perlu melakukan langkah pencegahan untuk menangkal COVID-19, salah satunya dengan mengkonsumsi ramuan obat tradisional.

Covid19

Melansir laman resmi Indonesia berikut 3 obat tradisional herbal yang berpotensi menangkal COVID-19:

1. Ketepeng Badak

Obat tradisional pertama yang direkomendasikan yaitu ketepeng badak. Tumbuhan satu ini asalnya dari Amerika dan banyak tumbuh di daerah tropis.

Di Indonesia sendiri ketepeng badak banyak ditemukan di alam liar, salah satu lokasi yang mudah ditemukan yaitu dipesisir sawah . Tumbuhan satu ini memiliki khasiat dasyat yang bekerja untuk mengobati beberapa penyakit seperti eksim, kurap, kudis, dan panu hingga COVID-19.



      
