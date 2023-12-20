Mengenal Premenstrual Syndrome, Lengkap dengan Gejala dan Penyebabnya

MENGENAL Premenstrual Syndrome (PMS), yaitu gejala yang umum dialami wanita sebelum menstruasi. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik, emosi, dan perilaku.

Merangkum dari laman Mayo Clinic, Rabu, (20/12/2023), berbagai gejala tidak dapat diprediksi, seperti perubahan, suasana hati, mudah lelah, nyeri payudara, dan mengidam makanan. Sindrom premenstruasi bisa dikendalikan dengan penyesuaian gaya hidup dan mengelola datangnya tanda-tanda PMS.

Gejala Premenstrual Syndrome

Gejala PMS yang biasa dialami wanita berikut ini, yaitu:

Tanda perubahan emosi dan perilaku:

1. Mudah cemas

2. Menangis tanpa sebab

3. Marah secara tiba-tiba

4. Merasa tertekan

5. Nafsu makan berlebihan

6. Sulit berkonsentrasi

7. Tidak bisa tidur (insomnia)

8. Gairah seks meningkat

9. Penarikan sosial

Adapun gejala pada fisik yang sering terjadi:

1. Mudah lelah

2. Muncul jerawat

3. Sakit kepala

4. Nyeri pada payudara

5. Sembelit atau diare

6. Sakit pada otot atau persendian

7. Berat badan bertambah

8. Perut terasa kembung

Siklus PMS yang semakin parah akan menimbulkan gangguan dysphoric pramenstruasi (PMDD). Pertanda penyakit ini mencakup depresi, mood swing, mudah marah, cemas, merasa tegang, dan rumit berkonsentrasi.