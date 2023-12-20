BATAGOR menjadi salah satu jajanan favorit yang mudah ditemukan di mana saja. Jajanan khas Bandung ini umumnya menggunakan tahu yang di dalamnya diisi dengan daging ikan tenggiri yang dilembutkan.
Selain lezat camilan ini juga bergizi tinggi karena kandungan ikan yang ada di dalamnya. Nah, jika Anda penasaran ingin membuat sendiri batagor sebagai camilan di rumah ataupun ide bisnis, resep dari chef Devina Hermawan cocok untuk jadi panduannya.
Merangkum dari channel YouTube Devina Hermawan, Rabu (20/12/2023), berikut resep batagor ikan yang lezat dan bergizi.
Resep Batagor Ikan
Bahan minyak ayam bawang:
70 gr kulit ayam
100 ml air
2 sdm minyak goreng
7 siung bawang merah
Bahan adonan:
250 gr ikan tenggiri giling
150 gr paha ayam filet
5 siung bawang putih
1 batang daun bawang, iris
1 ½ sdt garam
2 sdm gula pasir
½ sdt merica
2 st kaldu jamur atau penyedap
1 sdm kecap ikan
1 butir telur
135 ml air es
150 gr tepung sagu
25 gr tepung terigu protein sedang
Bahan sambal kacang
100 gr kacang tanah
5 siung bawang putih
7 siung bawang merah
10 buah cabai merah keriting
3 butir kemiri
160 ml minyak goreng
600 ml air
80 gr gula merah
2 sdm air asam jawa
3 lembar daun jeruk
1 sdt garam
1 sdm tepung beras