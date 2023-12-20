Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Resep Batagor Ikan Lezat dan Bergizi ala Chef Devina Hermawan

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Rabu, 20 Desember 2023 |05:00 WIB
Resep Batagor Ikan Lezat dan Bergizi ala Chef Devina Hermawan
Resep batagor ikan lezat dan bergizi. (Foto: YouTube @Devina Hermawan)
A
A
A

BATAGOR menjadi salah satu jajanan favorit yang mudah ditemukan di mana saja. Jajanan khas Bandung ini umumnya menggunakan tahu yang di dalamnya diisi dengan daging ikan tenggiri yang dilembutkan.

Selain lezat camilan ini juga bergizi tinggi karena kandungan ikan yang ada di dalamnya. Nah, jika Anda penasaran ingin membuat sendiri batagor sebagai camilan di rumah ataupun ide bisnis, resep dari chef Devina Hermawan cocok untuk jadi panduannya.

Merangkum dari channel YouTube Devina Hermawan, Rabu (20/12/2023), berikut resep batagor ikan yang lezat dan bergizi.

Resep Batagor Ikan

Bahan minyak ayam bawang:

70 gr kulit ayam

100 ml air

2 sdm minyak goreng

7 siung bawang merah

Bahan adonan:

250 gr ikan tenggiri giling

150 gr paha ayam filet

5 siung bawang putih

1 batang daun bawang, iris

Batagor

1 ½ sdt garam

2 sdm gula pasir

½ sdt merica

2 st kaldu jamur atau penyedap

1 sdm kecap ikan

1 butir telur

135 ml air es

150 gr tepung sagu

25 gr tepung terigu protein sedang

Bahan sambal kacang

100 gr kacang tanah

5 siung bawang putih

7 siung bawang merah

10 buah cabai merah keriting

3 butir kemiri

160 ml minyak goreng

600 ml air

80 gr gula merah

2 sdm air asam jawa

3 lembar daun jeruk

1 sdt garam

1 sdm tepung beras

